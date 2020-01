Borussia Dortmund – Lukasz Piszczek spricht ganz offen: „Ich würde gerne ...“

Dortmund. Ein Fanliebling im Spätherbst seiner Karriere: Lukasz Piszczek geht in seine möglichweise letzte Rückrunde für Borussia Dortmund. Im Sommer läuft der Vertrag des Polen beim BVB nach fast zehn Jahren aus.

Doch kurz vor dem Ende der Winterpause lässt Piszczek die Fans jetzt hoffen. In einem Interview äußerte er sich über seine Zukunft.

Borussia Dortmund: Piszczek lässt BVB-Fans hoffen

Zwar habe er selbst zuletzt häufiger auf der Bank Platz genommen, doch beim BVB fühle er sich trotzdem noch immer pudelwohl. „Dass ich in so einem Verein zehn Jahre spielen darf, Meisterschaften feiern kann, Pokalsiege feiern darf, das ist das Beste, was es für Fußballer gibt“, schwärmt Piszczek im Interview mit „schwatzgelb.de“.

+++ Trick: So können Amazon-Kunden BVB-Spiele kostenlos sehen +++

Die Entscheidung über seine Zukunft liege jedoch bei aller Liebe zum Verein nicht in seinen Händen: „Ich würde gerne noch ein Jahr bleiben, aber wenn der Verein das anders sieht, muss ich das auch akzeptieren.“ Sein persönlicher Wunsch sei es, seine Karriere bei Borussia Dortmund zu beenden.

Kann sich Lukasz Piszczek (l., hier mit Sportdirektor Michael Zorc) mit dem BVB auf eine Vertragsverlängerung einigen? Foto: imago images / DeFodi

Die Gespräche mit den Klubbossen dauern an. Der Verein wägt wohl noch ab, ob sich eine Verlängerung mit dem 34-Jährigen lohnt. Immerhin ist die Konkurrenz auf der Rechtsverteidiger-Position nicht gerade gering: Sollte Real-Leihgabe Achraf Hakimi tatsächlich auch über den Sommer hinaus beim BVB bleiben, wären die Einsatzchancen für Piszczek in der nächsten Saison wohl sehr gering.

---------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Moukoko zu Bayern oder Schalke? BVB-Wunderkind mit eindeutigem Statement

Borussia Dortmund: Michael Zorc vor BVB-Aus? Sportchef verrät: „Es gibt...“

---------------

Mit Kaugummi-Verhandlungen rechnet Piszczek aber nicht: „Ich denke, Ende Januar oder Anfang Februar weiß ich mehr.“ Erfüllt sich sein Wunsch nach einer Verlängerung, wird er seine Karriere aller Voraussicht nach auch in Dortmund beenden.

Wenn nicht, will er wohl über eine Rückkehr zu seinem polnischen Jugendverein Goczalkowice nachdenken und mit seiner Familie nach Polen zurückziehen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.