Borussia Dortmund: Favre-Verlängerung? Das sagt BVB-Boss Zorc

Dortmund. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bei Borussia Dortmund auf Hochtouren. Es könnten sowohl noch neue Spieler kommen, als auch Stars den Klub verlassen.

Eins steht aber bereits fest: In die neue Saison geht der BVB mit Lucien Favre an der Seitenlinie. Bleibt der Schweizer sogar über die Spielzeit hinaus bei Schwarz-Gelb?

Borussia Dortmund: Das sagt BVB-Boss Zorc zum Favre-Vertrag

Favres Vertrag beim BVB läuft noch bis zum Ende der Saison 2020/21. Wie es danach weitergeht, ist bislang offen. Mit einer vorzeitigen Verlängerung will sich aber laut Sportdirektor Michael Zorc derzeit niemand beschäftigen. „Beide Seiten – Verein und Trainer – haben festgestellt, dass wir im Moment die Notwendigkeit einer Vertragsverlängerung nicht sehen. Wir gehen so in die Saison, das ist vereinbart worden“, sagte er der „Welt am Sonntag“.

+++ Ex-Fanliebling spricht von BVB-Rückkehr – „Ist natürlich ein Traum“ +++

----------

Lucien Favre beim BVB:

Cheftrainer seit 2018

91 Spiele, dabei im Schnitt 2,04 Punkte

einziger Titel: Superpokalsieger 2019/20

----------

Solche Gespräche seien daher frühestens für die nächste Winterpause geplant. Entscheidend wird also sein, wie der BVB sich in der Hinrunde unter Favre präsentiert.

Lucien Favre mit seinem bislang einzigen Titel in Schwarz-Gelb, dem Supercup. Foto: imago images / MIS

Ein offizielles Ziel für die Bundesliga gibt es von Vereinsseiten in dieser Saison nicht. Vor einem Jahr hatte der BVB noch den Kampf um die Meisterschaft eröffnet. Diesmal wollen die Verantwortlichen den Druck auf Mannschaft und Trainer offenbar nicht unnötig erhöhen.

----------

Top-News zum BVB:

Nach 14 Jahren im Verein – ER verlässt den BVB

BVB-Fans reiben sich bei englischem Duell verwundert die Augen – das ist der Grund

----------

Diesen Fehler sieht mittlerweile auch Zorc ein. „Dann war auf einmal vom selbsternannten Titelaspiranten die Rede“, wundert er sich im Rückblick. „Das Umfeld wurde unruhig.“ Fraglich ist, wie die Zielsetzung für Favre intern aussieht und ob sich die Bosse mit einem erneuten Rückstand auf die Bayern zufrieden geben würden. (the)