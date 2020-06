Borussia Dortmund: Ist ausgerechnet DIESER Trainer im Anmarsch?

Dortmund. Ist Lucien Favre auch nächste Saison noch Trainer von Borussia Dortmund?

Alle Titel-Chancen wurden in der Rückrunde verspielt. Seit der Bayern-Pleite keimt erneut Kritik am BVB-Coach auf – und sogar die Namen möglicher Nachfolger geistern bereits durch das Revier.

Ein Name, der nun in Verbindung zu Borussia Dortmund auftaucht, lässt viele schwarzgelbe Fans vor Schreck zusammenzucken.

Lucien Favre ist bei Borussia Dortmund nicht mehr unumstritten. Foto: imago images / Poolfoto

Borussia Dortmund: Red-Bull-Trainer wird als Favre-Nachfolger gehandelt

Sollte es mit Lucien Favre nicht weitergehen, soll nämlich ausgerechnet ein Trainer aus dem Red-Bull-Universum ein Kandidat sein. Jesse Marsch trainiert derzeit Red Bull Salzburg und hat dort mit beachtlichen Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht.

Bis zur Corona-Pause führte der US-Amerikaner mit seinen Salzburgern die österreichische Bundesliga an, war auf dem Weg zum siebten Meistertitel in Folge und feierte auch in der Champions League beachtliche Erfolge. Vor leeren Rängen und mit einer etwas befremdlichen Siegerehrung durfte Marsch jüngst mit dem Pokalsieg seinen ersten Titel in Österreich feiern.

Jesse Marsch wird als Trainer-Kandidat beim BVB gehandelt, sollte es mit Lucien Favre nicht weiter gehen. Foto: imago images/GEPA pictures

Dazu wird dem 46-Jährigen zugeschrieben, mit seiner Förderung als Trainer Erling Haaland auf das nächste Level gehoben zu haben – das Ergebnis dürfen die Fans von Borussia Dortmund seit Januar jedes Wochenende bestaunen.

Könnte Jesse Marsch auf Lucien Favre folgen?

Und noch weitere Argumente sprechen für Jesse Marsch. Als Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig sammelte er bereits Bundesliga-Erfahrung, ist ein Mentalitäts-Trainer, wie er in Dortmund seit dem Weggang von Jürgen Klopp vermisst wird.

Doch: Marsch ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Red-Bull-Universums. Das dürfte vielen Fans von Borussia Dortmund gar nicht gefallen. Die BVB-Fanszene hat zu großen Teilen ein erhebliches Probleme mit Red Bull als Großinvestor im Weltfußball, der Konzern-Idee und den Vereinsstrukturen dahinter.

Kämen sie damit klar, einen Mann aus diesen Reihen auf dem Trainerstuhl sitzen zu haben? Einige Reaktionen im Netz lassen das bezweifeln:

Lack gesoffen?!

Wenn Sie dann noch Red Bull als strategischen Partner präsentieren...

Ein Red-Bull-Trainer! Das wird den Fans gefallen

Dortmund will nicht wirklich Jesse Marsch oder?

Bitte nicht!!

(dso)