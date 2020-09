Borussia Dortmund: Lucien Favre ungewohnt offensiv – „Wir wollen...“

Dortmund. Endlich ist es soweit! Borussia Dortmund startet in die neue Saison. Los geht's für den BVB im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg.

Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund, spricht vor dem Duell ungewohnt deutlich über die Zielsetzung.

Borussia Dortmund: Favre gibt klares Saisonziel aus

Favre gibt sich sehr ehrgeizig vor dem ersten Pokalspiel, bringt seine Erwartungshaltung ohne große Umschweife auf den Punkt: „Wir wollen den Pokal gewinnen“, sagt er gleich zu Beginn der Pressekonferenz vor der Begegnung am Montagabend (20.45 Uhr, DER WESTEN berichtet live).

+++ Borussia Dortmund macht große Ankündigung – Fans reagieren: „Spätestens jetzt bereue ich...“ +++

Der BVB-Coach ist für solche deutlichen Ansagen eigentlich nicht bekannt. Den Grund für seinen offensiv vorgetragenen Ehrgeiz liefert er aber gleich mit. „Das war nicht gut in den letzten zwei Jahren“, sagt er. Im vergangenen Jahr verlor die Borussia im Achtelfinale mit 3:2 gegen den späteren Fast-Absteiger aus der Bundesliga Werder Bremen.

Marco Reus (r.) und Julian Brandt waren nach dem Pokal-Aus im Februar gegen Bremen enttäuscht. Foto: imago images/Claus Bergmann

Auch im Jahr zuvor waren die Grün-Weißen für Dortmund die Endstation im Pokal. Erst im Elfmeterschießen fiel damals die Entscheidung (2:4). Am Ende setzte sich Bremen also ebenfalls im Achtelfinale gegen den Revierklub durch.

---------------

BVB-Top-News:

---------------

Eigentliche keine Saisonziele beim BVB

Favre macht deshalb deutlich: „Es bringt nichts, drei Runden zu spielen, und nachher bist du raus.“ In diesem Jahr soll endlich wieder der Pott her. Zuletzt gelang das im Jahr 2017.

In der Bundesliga macht der BVB solche mutigen Ansagen in diesem Jahr wohl nicht. „Wir werden offiziell kein Ziel mehr ausgeben. Und das geschieht nicht, weil wir keines haben“, hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt betont. (the)