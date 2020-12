Borussia Dortmund: So erklärt Lucien Favre die BVB-Blamage gegen Stuttgart

Dortmund. Borussia Dortmund ging gegen den VfB Stuttgart mit 1:5 unter. Vier der fünf Gegentore kassierte der BVB in der zweiten Halbzeit.

Trainer Lucien Favre nannte nach der Partie immer wieder die zwei gleichen Gründe für den schwachen Auftritt.

Borussia Dortmund: So begründet Favre die BVB-Pleite

Nach dem Spiel fehlten Favre zunächst die Worte. „Es ist schwer, das richtig zu analysieren“, meinte der Schweizer und versuchte es dann doch. Einen entscheidenden Fehler hatte er schon in der ersten Halbzeit in der Defensivarbeit erkannt. „Wir waren nicht gut bei Balleroberungen. Es war zu einfach für Stuttgart, zu spielen und zu dribbeln.“ Immer wieder betonte Favre das: Seine Mannschaft sei bei Balleroberungen zu schlecht gewesen.

„Sie haben schon drei, vier große Torchancen in der ersten Halbzeit“, so der BVB-Coach. Sie konnten allein in ein Dribbling im Strafraum gehen. Es war zu einfach.“ Allein wegen eines Glanztors von Gio Reyna konnten die Dortmunder ein Unentschieden in die Pause retten. „Wir konnten zufrieden sein, mit 1:1 in die Kabine zu gehen“, erkannte auch Favre.

Fassunglose Gesichter: Michael Zorc und Lucien Favre. Foto: imago images / Poolfoto

Der Stuttgarter Führungstreffer nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft dann völlig aus der Bahn geworfen. „Wir kriegen leider ein unnötiges Tor im falschen Moment. Das hat uns wehgetan. Das ist aber kein Grund, ungeduldig nach vorne zu spielen und Konter zu kriegen, wie wir das gemacht haben.“

Zuvor hatte auch Mats Hummels die teilweise übertriebene Risikobereitschaft des BVB kritisiert (hier mehr>>>). Favre resümierte knallhart: „Heute war es überhaupt nicht gut. Es war, muss man sagen, eine Katastrophe.“

Die Devise nach der herben Klatsche sei jetzt klar: „Wir müssen uns auf das, was wir korrigieren müssen, konzentrieren. Und wir müssen jetzt so schnell wie möglich reagieren. Wir müssen schon im nächsten Spiel ein Zeichen zeigen.“ Am Dienstag geht es für den BVB zu Werder Bremen (Anstoß: 20.30 Uhr, DER WESTEN berichtet live). (the)