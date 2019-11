Borussia Dortmund: Favre-Aus bei Pleite in Berlin? Michael Zorc wird deutlich

Dortmund. In der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher, in der Champions League droht das vorzeitige Aus.

Borussia Dortmund könnte bereits vor Weihnachten alle Chancen auf die beiden Titel verspielen. Gelingt im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) nicht die Wende, so der Tenor bei vielen BVB-Fans, dürfte Trainer Lucien Favre nicht mehr zu halten sein.

Borussia Dortmund: Zorc stärkt Favre den Rücken

Doch Pustekuchen! Vor dem Berlin-Spiel spricht Sportdirektor Michael Zorc Klartext – und wischt mit einem Schlag alle Debatten über eine bevorstehende Trainer-Entlassung vom Tisch.

„Wir haben Vertrauen zu Lucien“, sagt Zorc in aller Deutlichkeit. „Er arbeitet sehr hart und intensiv, will die Trendwende schaffen. Wir glauben, dass wir das hinkriegen – auch in dieser Konstellation.“

In Barcelona zeigte Borussia Dortmund eine Leistungssteigerung, verlor jedoch erneut. Foto: imago images/Eibner

Auch im schnelllebigen Fußball-Geschäft ist das eine eindeutige Botschaft: Sollte Borussia Dortmund bei extrem formschwachen Berlinern (vier Liga-Niederlagen in Folge) nicht gerade eine Abreibung wie in München (0:4) kassieren, sitzt Lucien Favre auch beim folgenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (7. Dezember 15.30 Uhr) auf der Bank.

Und auch Favre selbst beschäftigt sich mit der öffentlichen Trainer-Diskussion kein bisschen. „Ich konzentriere mich auf das Wesentliche in Berlin. Mein Fall ist unwichtig“, so der Schweizer. „Ich habe Vertrauen in die Mannschaft und in mich.“

BVB ohne Alcácer und Delaney nach Berlin

Nach Berlin, das stellte der Trainer am Freitag klar, muss der BVB erneut ohne Paco Alcácer reisen. Der Pechvogel hat nach überstandenen Achillessehnen- und Knieproblemen noch immer mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen und fällt aus.

Auch Thomas Delaney (Bänderriss) fehlt – ein möglicher Einsatz von Jacob Bruun Larsen (Knieprobleme) steht noch auf der Kippe.