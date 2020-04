Borussia Dortmund: Lothar Matthäus findet deutliche Worte zu Mario Götze – „Tut mir fast schon leid“

Dortmund. Er war das Wunderkind aus der Jugend von Borussia Dortmund, holte unter Klopp zwei Meisterschaften und schoss Deutschland am 13. Juli 2014 gegen Argentinien zum WM-Titel. Doch in den letzten Jahren ist der Stern von Mario Götze (27) leider immer mehr verblasst.

Seit er im Sommer 2016 zu Borussia Dortmund zurückkehrte, fand er nicht mehr wirklich zurück in die Spur. Eine Stoffwechselkrankheit warf ihn zurück, Lucien Favre fand in seinem System nicht die richtige Position für Götze – das Ergebnis: Joker- und Kurzeinsätze, oder allein in dieser Saison zehn Spiele lang ohne Einsatz auf der Bank. Zu wenig für Götze, um seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim BVB zu verlängern.

Jetzt hat sich Weltmeister und Sky-Experte Lothar Matthäus zu der Personalie geäußert.

Borussia Dortmund: Lothar Matthäus beklagt bei Götze fehlendes Tempo

„Der Fußball ist nicht mehr derselbe. Heute ist seine Art Fußball zu spielen, nicht mehr so gefragt. Es fehlt ihm vor allem an Tempo, um mit dem Fußball mithalten zu können, den der BVB und viele andere Spitzenvereine praktizieren“, schreibt der 59-Jährige in seiner Kolumne „So sehe ich das“ bei Sky.

Wie oft wird Mario Götze noch für Borussia Dortmund auf dem Platz stehen? Foto: imago images / HJS

Götzes Vertrag in Dortmund läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Der fünfmalige WM-Teilnehmer Matthäus kann sich vorstellen, dass der Ex-Münchner Götze in Italiens Serie A vielleicht besser zurechtkommt.

Das ist Mario Götze:

1992 in Memmingen geboren, mit seiner Familie 1997 nach Dortmund gezogen

Götze spielte ab 2001 für die Jugend von Borussia Dortmund

Wurde mit dem BVB zwei Mal Meister und gewann den DFB-Pokal, bevor er 2013 zu Bayern München wechselte

Hier konnte er sich aber nie wirklich etablieren, 2016 folgte deshalb die Rückkehr zu Borussia Dortmund

Auch der Weg zurück war nicht von Erfolg gekrönt, der bis 2020 laufende Vertrag wird wohl nicht verlngert

Lothar Matthäus: „Götze ist kein...“

„Götze muss einen Verein und vor allem einen Trainer finden, der total auf ihn baut und das Spiel auf ihn ausrichtet. Gut möglich, dass Italien eine passende Liga für ihn wäre“, urteilte der 150-malige Nationalspieler, „dort wird zumindest nicht ganz so schnell gespielt und das käme ihm zugute.“

Matthäus sieht weitere Defizite beim BVB-Star: „Er ist aber auch nicht der Spieler, den man 30 Meter nach hinten rennen sehen will, um tief in der eigenen Hälfte Bälle zu erobern. Götze ist kein Fußball-Arbeiter. Wenn er solche Aufgaben verrichten muss, tut mir das fast schon leid.“ (at, mit sid)