Borussia Dortmund nimmt Abwehr-Star ins Visier – doch er will woanders hin

Nach der Verletzung von Niklas Süle fahndet Borussia Dortmund derzeit nach Verstärkung für die Innenverteidigung. Nun soll Loic Bade vom FC Sevilla im Visier des BVB stehen. Das geht aus mehreren Berichten hervor.

Die Konkurrenz im Rennen um den Franzosen ist allerdings groß. Neben Borussia Dortmund soll vor allem Bayer Leverkusen an dem 25-Jährigen dran sein. Nun könnte es in dieser Causa konkret werden. Allerdings nicht mit dem BVB, sondern mit Inter Mailand.

Statt Borussia Dortmund – Bade schielt auf Inter Mailand

Wie der Transfer-Experte Sacha Tavolieri berichtet, möchte sich Badé mit einer Entscheidung Zeit lassen. Inter soll Bades Berater zudem darum gebeten haben, den Wechsel hinauszuzögern, da der Klub erst einen Verteidiger abgeben muss. Borussia Dortmund zeigt ebenfalls Interesse, intensiviert die Bemühungen aber nicht, da Badé wohl zu einem Wechsel in die Serie A tendiert.

In Leverkusen gibt man das Rennen um den französischen Nationalspieler jedoch nicht auf, auch weil Bade ideal in die geplante Dreierkette von Trainer Erik ten Hag passt. Leverkusen möchte den Rechtsfuß langfristig bis 2030 an sich binden und bietet Sevilla eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Eine Einigung wurde bislang jedoch nicht erzielt.

Borussia Dortmund bleibt informiert

Ein Scheitern des Transfers wäre ein Rückschlag für Bayer Leverkusen, aber auch Borussia Dortmund dürfte von den Defensiv-Künsten Bades sicher profitieren. Der Kampf um den Innenverteidiger bleibt spannend, da das Rennen nach wie vor offen ist.

Borussia Dortmund beobachtet die Entwicklung weiter, hält sich aber noch zurück. Zudem gilt es keinesfalls als sicher, dass der BVB tatsächlich auf den verletzungsbedingten Ausfall von Niklas Süle reagiert.

