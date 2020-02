Borussia Dortmund: Löw macht IHM Hoffnung – Rückkehr in die DFB-Elf?

Dortmund. Die Europameisterschaft im Sommer spielt auch bei den Spielern von Borussia Dortmund eine Rolle. Auf wen Jogi Löw setzt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Der Bundestrainer hat jetzt einem Verteidiger von Borussia Dortmund die Türe für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft geöffnet. Ein Comeback von Mats Hummels ist nicht mehr ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Mats Hummels vor Rückkehr in die Nationalmannschaft?

Am 03. Februar 2020 feiert Jogi Löw seinen 60. Geburtstag. Kurz vor seinem Ehrentag schlägt der Bundestrainer versöhnliche Töne an.

Anfang 2019 zog Löw seine Konsequenzen aus der misslungen WM 2018 in Russland. Er leitete den großen Umbruch ein und strich mit Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng drei gestandene Spieler aus dem Kader.

Setzt Jogi Löw bei der EM wieder auf Mats Hummels? Foto: imago images/Sven Simon

Ein halbes Jahr vor EM 2020 scheint ein Comeback nicht mehr unmöglich. Im Geburtstags-Interview mit der „Bild“ sagte er: „Im Fußball ist grundsätzlich doch alles möglich, da haben wir schon so viel erlebt.“

Bedeutet: „Dass ich nach wie vor weiß, was sie können und ihre starken Leistungen registriere. Und weiß, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen.“

-------

Top-BVB-News:

BVB-Juwel Reyna verrät ganz offen: „Das macht Angst“

Warum der Hertha-Kaufrausch schlecht für den BVB ist

BVB-Boss Watzke schießt gegen Özil: „Kann nicht mit der Rassismus-Keule kommen“

-------

Allerdings stellt Löw auch klar: „Jetzt ist es aber zu früh, um Fragen zu beantworten, die sich noch nicht stellen. Denn im Moment vertraue ich auch klar unseren jungen Spielern wie Gnabry, Goretzka, Werner und hoffe auch auf die Rückkehr des einen oder anderen verletzten Spielers.“

Zunächst werden Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng also nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren. Fest steht aber auch: Mit Niklas Süle fällt eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung noch lange aus. Ob Süle zur EM wieder fit ist, steht noch in den Sternen.

Damit wäre Mats Hummels für den Bundestrainer sicherlich eine Option. Hummels hat große Erfahrung und könnte zu einem wichtigen Faktor werden.