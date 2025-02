Borussia Dortmund – Lissabon: Personal-Hammer! Top-Star aus Kader gestrichen

Vor ihm zitterte der BVB wochenlang. Seit der Auslosung der Champions-League-Playoffs gab es eigentlich nur ein Thema: Wie kann Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon Top-Stürmer Viktor Gyökeres ausschalten?

Der Angreifer besticht in dieser Saison durch eine unfassbare Tor-Quote, Europas Elite jagt ihn. Im Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Lissabon kam er allerdings angeschlagen nur zu einem Kurzeinsatz. Im Rückspiel am Mittwochabend (19. Februar) wird er dagegen komplett fehlen!

Borussia Dortmund – Lissabon: Verwirrung um Gyökeres

Diese Entscheidung sorgt in Portugal für große Diskussionen! Hat Sportings Trainer Rui Borges die Reise in der Königsklasse bereits abgehakt? Diesen Vorwurf muss sich der in die Kritik geratene Übungsleiter gefallen lassen, nachdem neben Gyökeres auch Flügelflitzer Trincao die Reise nach Dortmund nicht angetreten war. Beide kommen im Rückspiel also nicht zum Einsatz!

+++ Irre Cherki-Klausel enthüllt! Nach dem BVB-Aus klingelt die Kasse +++

Dabei wäre natürlich insbesondere Gyökeres‘ Torgefahr gegen die strauchelnde Dortmunder Hintermannschaft Gold wert gewesen, um das 0:3 aus dem Hinspiel umzubiegen. So bleibt Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) gegen Sporting Lissabon ein Duell mit dem Stürmer über 90 Minuten erneut erspart.

Begründung befriedigt Fans nicht

Auf der Pressekonferenz zum Spiel versuchte Borges seine Entscheidung zu erklären. Doch diese dürfte die Fans kaum zufrieden gestimmt haben. „Champions League oder Meisterschaft? Priorität hat alles“, erklärte Borges, der das Fehlen von Gyökeres und Trincao als eine Entscheidung des Trainerteams bezeichnete.

Lissabon stehe am kommenden Sonntag vor einem wichtigen Ligaspiel, bei dem der Trainer unter anderem bereits auf Morten Hjulmand verzichten müsse. Deshalb will er offenbar nicht die Gefahr eingehen, dass weitere Stars ausfallen. Dabei geht es für den portugiesischen Tabellenführer am Wochenende gegen den Tabellensechzehnten…

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Es riecht alles ein bisschen danach, als habe der Coach die Chance aufs Achtelfinale bereits aufgegeben. „Es musste getan werden – und es wird jetzt getan“, begründet er seine Entscheidung vor Borussia Dortmund – Lissabon recht schwammig.