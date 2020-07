Borussia Dortmund: Geht jetzt alles ganz schnell? Balerdi in Marseille gesichtet

Dortmund. Er kam als großes Zukunftsversprechen zu Borussia Dortmund, nun droht ihm der Abgang als millionenschweres Missverständnis. Leonardo Balerdi konnte sich in seinen 18 Monaten beim BVB nie wirklich dursetzen.

Seit Wochen steht eine Leihe von Borussia Dortmund zu Olympique Marseille im Raum – jetzt könnte auf einmal alles ganz schnell gehen.

Borussia Dortmund: Balerdi schon auf dem Weg nach Frankreich?

Mit großen Vorschusslorbeeren wechselte Balerdi Anfang 2019 zu Borussia Dortmund. Der Vizemeister legte stolze 15,5 Millionen Euro für das 21-jährige Talent auf den Tisch. Der Summe gerecht wurde Balerdi nie.

Unter Lucien Favre sah der Argentinier kaum Einsatzzeiten, spielte zwischenzeitlich sogar in der zweiten Mannschaft. Balerdi wird vermutlich als eines der Talente in Erinnerung bleiben, dem in Dortmund der Durchbruch nicht gelang – anders als beispielsweise Jadon Sancho.

Balerdi bei Borussia Dortmund:

Wechsel 2019 von den Boca Juniors

Seine Einsätze seitdem sind überschaubar

Sieben Bundesliga- und ein Champions-League-Spiel

Außerdem lief er in zwölf Spielen für die zweite Mannschaft auf

Interessenten gibt es für den Verteidiger dennoch. Marseille warb ganz offen um seine Dienste. Coach Andre Villas-Boas bekräftigte zuletzt gegenüber „La Provence“, dass er Balerdi unbedingt holen möchte. „Ich hoffe, dass wir diese Möglichkeit nicht verpassen“, sagt der portugiesische Trainer.

🚨 Info RMC Sport : Leonardo Balerdi est arrivé à Marseille ce matin. Il va passer sa visite médicale dans l'après-midi. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat de 14 millions d'euros — RMC Sport (@RMCsport) July 21, 2020

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Balerdi am Dienstagmorgen bereits in Marseille angekommen sein, um dort am Nachmittag seinen Medizincheck zu absolvieren. Der Wechsel könnte dann in Kürze offiziell bestätigt werden.

Hat Dortmund doch noch Hoffnungen in Balerdi?

Über die Vertragsmodalitäten wird indes noch spekuliert. Ganz überzeugt davon, Balerdi dauerhaft abzugeben, sei Borussia Dortmund nicht gewesen. Daher berichtet unter anderem „RMC Sport“ davon, dass Balerdi zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden soll. Noch vor wenigen Tagen hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc davon gesprochen, dass Balerdi Spielpraxis sammeln solle.

Darüber hinaus sichert sich der französische Vizemeister wohl trotzdem auch eine Kaufoption, die bei 14 Millionen Euro liegen soll. Bei einem Verkauf des Argentiniers würde der BVB so nur einen geringen Verlust machen. (mh)