Borussia Dortmund – Lazio Rom: BVB-Star angeschlagen – Droht jetzt das gleiche Drama wie im Hinspiel?

Borussia Dortmund trifft am Mittwochabend auf Lazio Rom.

Am 5. Spieltag der Champions League steigt die Partie: Borussia Dortmund – Lazio Rom.

Mit Lazio Rom hat Borussia Dortmund noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Es geht um die Tabellenführung in der Gruppe F.

Borussia Dortmund – Lazio Rom im Live-Ticker

Gelingt Borussia Dortmund die Revanche gegen Lazio Rom? Kann der BVB Ciro Immobile dieses Mal stoppen?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Lazio Rom bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------------------

Borussia Dortmund – Lazio Rom -:- (-:-)

Tore:

----------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Sancho, Reyna, T. Hazard - Haaland

Lazio Rom: Strakosha - Patric, Acerbi, St. Radu - Marusic, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Fares - Luis Alberto - Immobile, Correa

----------------------------

+++ Erling Haaland: Für diese Entscheidung ist der BVB-Knipser seinem Vater heute dankbar +++

----------------------------

12.07 Uhr: Trainer Lucien Favre macht eine klare Ansage: „Wir sind Tabellenführer und wollen, dass es so bleibt.“

11.44 Uhr: Das Problem im Hinspiel lag laut Delaney aber nicht an der neuformierte Abwehrkette. Das System sei eigentlich egal gewesen, denn das Team im gesamten hätte nicht gut verteidigt. Delaney erinnert sich: „Wir waren immer einen Schritt hinten. Das Verteidigen auf dem gesamten Platz hat gefehlt. Wir brauchen mehr Kontrolle und dürfen nicht so früh in Rückstand geraten.“

---------------------------

Das Hinspiel

Lazio Rom – Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Immobile (6.), 2:0 Hitz (ET/23.), 2:1 Haaland (71.), 3:1 Akpa-Akpro (76.)

1:0 Immobile (6.), 2:0 Hitz (ET/23.), 2:1 Haaland (71.), 3:1 Akpa-Akpro (76.) Lazio Rom: Strakosha - Patric, Acerbi, Felipe (51. Hoedt) - S. Milinkovic-Savic (67. Akpa-Akpro) - Marusic, Fares - Lucas Leiva, Luis Alberto (80. Parolo) - Immobile (80. Caicedo), Correa (67. Muriqi)

Strakosha - Patric, Acerbi, Felipe (51. Hoedt) - S. Milinkovic-Savic (67. Akpa-Akpro) - Marusic, Fares - Lucas Leiva, Luis Alberto (80. Parolo) - Immobile (80. Caicedo), Correa (67. Muriqi) Dortmund: Bürki - Piszczek (65. Brandt), Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham (46. Reyna), Witsel, Guerreiro - Reus (78. Reinier), Sancho - Haaland

---------------------------

11.04 Uhr: Da werden bei den BVB-Fans sicher böse Erinnerungen wach. Schon im Hinspiel musste Dortmund mit einer Rumpfabwehr auflaufen. Es fehlten Can, Akanji und Zagadou. Dafür spielte Delaney erstmals neben Hummels und Piszczek in der Dreierkette.

11.00 Uhr: Eine kleine Überraschung beim Personal. Emre Can droht wohl für die Partie auszufallen. „Er hat einen Schlag auf sein Fußgelenk bekommen. Es ist schwer zu sagen, ob er spielen kann“, erklärt Trainer Lucien Favre. Definitiv fehlen wird Thomas Meunier. Der Einsatz von Raphael Guerreiro ist noch fraglich.

-------------

News zu Borussia Dortmund:

-----------

10.30 Uhr: Borrusia Dortmund lädt ein zur Pressekonferenz. Neben Trainer Lucien Favre steht auch Thomas Delaney bereit, um die Fragen der Reporter zu beantworten.

09.32 Uhr: Im Hinspiel musste Borussia Dortmund eine bittere 1:3-Pleite hinnehmen. Da der BVB aber alle weiteren Spiele gewonnen hat, steht Dortmund wieder an der Spitze der Gruppe F. Lazio ließ gegen Zenit St. Petersburg und Brügge Punkte liegen.

09.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Champions League-Spiel zwischen Borussia Dortmund Lazio Rom. Alle Infos rund um die Partie bekommst du hier!