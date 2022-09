Borussia Dortmund wohl an Sturm-Juwel interessiert – drohen Probleme mit Moukoko?

Bei dieser Personalie wird Youssoufa Moukoko hellhörig. Das Mega-Juwel befindet sich mit Borussia Dortmund in Verhandlungen über einen neuen Vertrag. Sein aktueller Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus.

Bisher ziert sich der junge Angreifer allerdings, seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier zu setzen. Dass plötzlich ein neues Sturm-Juwel bei Borussia Dortmund gehandelt wird, dürfte ihm gar nicht gefallen.

Borussia Dortmund: Moukoko will wichtige Rolle spielen

Die Verhandlungen mit Moukoko dauern an. Der junge Angreifer will die Entwicklung beim BVB abwarten. Nach zwei Jahren als Ergänzungsspieler will er endlich Verantwortung übernehmen. Seine Ambitionen unterstrich er mit dem entscheidenden Tor im Revierderby gegen Schalke.

Ein weiterer Konkurrent im Angriff würde den 17-Jährigen sicherlich ins Grübeln bringen. Umso überraschender, dass die Dortmunder an einem anderen Stürmer interessiert sein sollen. Dieser hört auf den Namen Garang Kuol und kickt derzeit in Australien.

Kuol feiert Nationalmannschaftsdebüt

In seiner Heimat ist Kuol derzeit in aller Munde. Vor wenigen Tagen feierte er im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der australischen Nationalmannschaft. Beim 2:0 gegen Neuseeland kam er am Sonntag 20 Minuten zum Einsatz.

Der BVB soll ein Auge auf den Stürmer geworfen haben – ebenso wie Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart. Allerdings: In der Pole-Position soll sich Newcastle United aus England befinden.

Geht Borussia Dortmund leer aus?

Das berichtet „Sky Sport News“. Demnach arbeiten die Magpies bereits daran, eine Arbeitserlaubnis für den jungen Angreifer klar zu machen. Auch einen langfristigen Plan, durch den Kuol Spielpraxis zugesichert bekommt, soll es geben.

Kuols Vertrag beim australischen Klub Central Coast Mariners läuft noch bis 2024. In der abgelaufenen Saison erzielte er in acht Spielen vier Treffer.