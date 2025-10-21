Gewissheit für Niko Kovac – darauf kann Borussia Dortmund jetzt bauen

Borussia Dortmund feiert nicht den schönsten, aber einen immens wichtigen Auswärtssieg in Kopenhagen. Beim 4:2-Auswärtssieg überzeugte der BVB durch seine brutale Effizienz, zeigte allerdings in Halbzeit eins aber auch die ein oder andere Unsicherheit.

Nach der bitteren Niederlage in München ist der Sieg allerdings genau die Reaktion, die sich die Fans von Borussia Dortmund erhofft haben. Trainer Niko Kovac kann jetzt entspannt auf die kommenden Wochen blicken – und das insbesondere wegen einer Erkenntnis.

Rotation klappt bei Borussia Dortmund

Mit gleich fünf Veränderungen ging Borussia Dortmund in die Partie gegen Kopenhagen. Unter anderem der zuletzt mit viel Spielzeit gesegnete Marcel Sabitzer erhielt vorerst eine Pause. Wer nun aber befürchtete, dass die große Rotation dem BVB auf die Füße fallen könnte, sah sich am Ende getäuscht.

Denn obwohl vor allem in Durchgang eins nicht immer alles nach Plan lief, war es am Ende die individuelle Klasse, die Borussia Dortmund die wichtigen drei Punkte in Kopenhagen bescherte. Spieler wie Fabio Silva, die in den vergangenen Wochen nicht allzu oft zum Einsatz kamen, nutzten ihre Chance und zeigten Trainer Kovac, dass er in Zukunft auf sie zählen kann.

Harte Wochen für den BVB

Der Dortmunder Übungsleiter kann sich also sicher sein, dass er auch in den kommenden Aufgaben die Rotationsmaschine anwerfen kann. Und das wird auch bitter nötig sein. Allein vier der nächsten fünf Partien finden in der Fremde statt. Dann dürfte es auf Spieler wie Carney Chukwuemeka ankommen, die bislang nur als Reservisten fungierten.

Die nächste Aufgabe für Borussia Dortmund heißt im Übrigen 1. FC Köln (25. Oktober). Ausnahmsweise ein Heimspiel für den BVB.