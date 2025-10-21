Vor Kopenhagen – Borussia Dortmund: Kovac hat es satt – deutliche Bellingham-Ansage

Es war eine Szene, die seine bisherige Zeit bei Borussia Dortmund gut beschreibt. Gegen die Bayern wurde Jobe Bellingham zum Unglücksraben. Eine scharfe Hereingabe nahm er vor der eigenen Torlinie auf, klärte den Ball dann aber ungelenk in den heran rauschenden Michael Olise, der zum 2:0 traf.

Es läuft noch nicht für den Königstransfer des Sommers. Vereinzelte Kritik an seiner Leistung und der hohen Ablöse werden schon laut. Bevor Borussia Dortmund beim FC Kopenhagen antritt (Dienstag, 21. Oktober) meldet sich nun aber Trainer Niko Kovac zu Wort – und verteidigt seinen Schützling mit klaren Worten.

Kopenhagen – Borussia Dortmund: Kovac-Klartext

Die Szene, die zum zweiten Bayern-Tor führte, sei schlichtweg unglücklich gewesen, erklärte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Dänemark rückblickend. Er lobte Bellingham sogar noch dafür, den Ball zunächst überhaupt gestoppt haben zu können. „Normalerweise landet der Ball da direkt im Tor, weil du ihn nicht mehr bremsen kannst“, befand der BVB-Coach.

+++ Auch spannend: Paukenschlag um Jobe Bellingham! BVB-Star schaut gespannt zu +++

Auch verstehe er die generelle Kritik an seinem Schützling überhaupt nicht. „Der Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich“, beteuerte Kovac vor dem Spiel Borussia Dortmunds in Kopenhagen.

Startelf-Chance für Bellingham?

Zudem stellt er Bellingham auch weitere Startelf-Einsätze in Aussicht. Natürlich erhoffe sich der Engländer mehr Spielminuten als bisher. „Ich hätte kein Problem damit, ihn zu stellen. Gegen Bilbao hat er ja auch schon angefangen“, so Kovac. Es war einer von bisher nur drei Startelf-Einsätzen des 20-jährigen Mittelfeldspielers.

Weitere Nachrichten findest du hier:

Er wisse, über welche Fähigkeiten Bellingham verfüge und was dieser auf dem Platz könne. Dennoch gelte das auch für die anderen Spieler. Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) verfüge über einen breiten und guten Kader. Daher gelte für den Trainer, egal wer spielt: „Ich habe vollstes Vertrauen in jeden Einzelnen.“