Borussia Dortmund: Wegen dieser Szene gehen die Fans nach der Köln-Pleite auf die Barrikaden – „Unverständlich!“

Dortmund. Borussia Dortmund patzt gegen den 1. FC Köln! Der BVB scheitert am Ende an seiner Schwäche im Verteidigen von Standards und schenkt dem Tabellenvorletzten den ersten Saisonsieg.

Über eine Szene regen sich die Dortmund-Fans aber ganz besonders auf.

Borussia Dortmund: Diese Szene regt die BVB-Fans auf

Zweimal musste BVB-Keeper Roman Bürki bei der Pleite im eigenen Stadion hinter sich greifen. Und zweimal war dem Tor der fast exakt gleiche Ablauf vorausgegangen. Die Kölner bekommen eine Ecke von der linken Seite. Duda führt sie aus, findet Wolf in der Mitte, der per Kopf verlängert und am Ende drückt Skhiri den Ball rein.

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre schien aus dem ersten Gegentreffer, der bereits nach neun Spielminuten fiel, tatsächlich nichts gelernt zu haben. Wolf wurde am ersten Pfosten bei beiden Treffer nur mangelhaft verteidigt und bei beiden Malen hatte Shkiri erstaunlich viel Platz, um den Ball zu versenken.

Der BVB kassierte gegen Köln zweimal ein beinahe exakt gleiches Gegentor. Foto: imago images / Poolfoto

In den sozialen Medien wurden die BVB-Fans deshalb nach dem zweiten Gegentor laut.

Twitter-Reaktionen auf die Gegentore:

„Looool... Der BVB lässt sich bei zweimal von der gleichen Eckenvariante übertölpeln.“

„Zweimal der gleiche Sch***... Brandt geht erneut nicht in den Zweikampf bei der Ecke. Und wir liegen 0:2 zurück.“

„Wie?! Wie kann man zweimal eins zu eins das gleiche Gegentor nach einer Ecke kassieren?! Wie?!“

„Ist das wieder schlecht! Zweimal das identische Tor zu fangen.“

„Wieso stellt man nach dem 1. Tor keinen an den 2. Pfosten? Unverständlich.“

„Was Dortmund heute wieder anbietet, ist echt ein Witz. Wie kann man zweimal das gleiche Tor bekommen?“

Doch nicht nur das Zweikampfverhalten kritisieren die Fans. Was für besonderes Unverständnis sorgt, ist auch die taktische Reaktion, die nach dem ersten Gegentor ausblieb. Aus der Sicht vieler Fans hätte sich die Hintermannschaft vor dem zweiten Köln-Treffer gleich anders formatieren müssen – und beispielsweise einen Verteidiger an den langen Pfosten stellen müssen.

Felix Passlack haderte nach dem Spiel selbst mit der Leistung der Schwarzgelben in den entscheidenden Szenen: „Bei den Standards haben wir geschlafen.“ (the)