Coup um Bald-BVB-Star! Borussia Dortmund jubelt mit

Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen, die letztlich mit einem Happy-End endete, steckt Borussia Dortmund mitten in den Kaderplanungen für die kommende Spielzeit.

Noch herrscht bei den Schwarz-Gelben Unsicherheit: Bleibt Top-Torjäger Serhou Guirassy? Kommt Jobe Bellingham oder Ryan Cherki? Vieles steht in den Sternen. Nur auf der Torwartposition scheint man eine klare Perspektive zu haben – und kann dort bereits einen großen Erfolg verbuchen.

Borussia Dortmund: Keeper sorgt für Schlagzeilen

Mit Gregor Kobel hat der BVB einen der stärksten Torhüter Europas in seinen Reihen – auch wenn der Schweizer in der abgelaufenen Saison nicht immer fehlerfrei war. Ein Abschied des 25-Jährigen könnte aber schon in der nächsten Spielzeit Realität werden.

Spekulationen befeuerte Kobel selbst: Er sprach von „vier Wahnsinns-Jahren“ beim BVB und deutete damit einen möglichen Abschied an. Ob er noch eine weitere Saison in Schwarz-Gelb dranhängt, bleibt fraglich. Doch Borussia Dortmund könnte bereits jetzt einen Plan B in der Hinterhand haben – mit einem Keeper, der gerade in Dänemark einen Titel holte und jetzt mit Selbstvertrauen zurückkehrt.

Hoffnungsträger Diant Ramaj

In der Wintertransferphase sicherte sich Borussia Dortmund für fünf Millionen Euro die Dienste von Diant Ramaj von Ajax Amsterdam. Der 23-Jährige wurde nicht geholt, um Ersatzbankwärmer zu spielen, sondern langfristig den Konkurrenzkampf im Tor zu beleben – oder gar Kobel zu ersetzen.

In der Zwischenzeit sammelte Ramaj Spielpraxis bei seiner Leihe zum FC Kopenhagen – mit Erfolg. Dort wurde der Torhüter dänischer Meister und absolvierte 18 Partien. Jetzt kehrt er mit der Meisterschale und einer Menge Erfahrung im Gepäck zum BVB zurück. Ob er zur neuen Nummer 1 aufsteigt, bleibt spannend. Sicher ist: Borussia Dortmund hat eine vielversprechende Option für die Zukunft.