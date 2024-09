Borussia Dortmund: Krasse Verkündung! Entscheidung um Kobel lässt BVB-Fans staunen

Für Gregor Kobel läuft es zurzeit wie am Schnürchen. In der Bundesliga ist der BVB-Keeper nach zwei Spieltagen noch ohne ein Gegentor, in der Nationalmannschaft hat er nach mehreren Jahren endlich die Rolle des Stammkeepers übernommen – und jetzt gibt es die nächsten guten Nachrichten für den Torhüter von Borussia Dortmund.

Gregor Kobel wurde vom Committee des Ballon d’Or für die Jaschin-Trophäe nominiert. Damit hat er nun die Chance, zum besten Torhüter des Jahres gewählt zu werden.

Borussia Dortmund: Kobel für Jaschin-Trophäe nominiert

Für die BVB-Fans ist es schon seit Jahren klar, dass Gregor Kobel zu den besten Torhütern der Welt gehört. Nun bekommt der Schweizer auch international seine Anerkennung. Kobel gehört zu den zehn Torhütern, die von der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ für die Jaschin-Trophäe nominiert worden.

+++ Ex-BVB-Flop findet neuen Verein – Vorstellung lässt Fans Bauklötze staunen +++

Neben Kobel von Borussia Dortmund sind nominiert: Diogo Costa (FC Porto), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Andrey Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (AC Mailand), Giorgi Mamardachvili (FC Valencia), Emiliano Martinez (Aston Villa), Unai Simon (Athletic Bilbao), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC) und sein Landsmann Yann Sommer (Inter Mailand).

Die besten Chancen auf den Sieg hat wohl Martinez. Er ist als einziger Torhüter auch für den Ballon d’Or nominiert und gewann mit Argentinien in diesem Sommer die Copa America.

Das könnte dich auch interessieren:

Hummels und BVB dabei

Kobel ist allerdings nicht die einzige Nominierung, der man in Dortmund Beachtung schenken wird. Mats Hummels gehört zu den 30 Spielern, die es auf die Shortlist für den Ballon d’Or geschafft haben. Damit wird er für seine überragende Saison in der Champions League belohnt.

Und auch der BVB selbst heimst die Lorbeeren für seinen Final-Einzug in der Königsklasse noch ein. Neben Bayer Leverkusen, dem FC Girona, Real Madrid und Manchester City ist Borussia Dortmund für den Titel „Bestes Team des Jahres“ nominiert.