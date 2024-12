Borussia Dortmund: Preis-Klatsche! BVB-Fans wird schwarz vor Augen

Nach einer insgesamt enttäuschenden Hinrunde steht für Borussia Dortmund die Winterpause kurz vor der Tür. Beim Jahresabschluss gegen den VfL Wolfsburg (22. Dezember) will die Mannschaft von Nuri Sahin aber noch einmal drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Kurz vor dem Duell mit dem Tabellenzehnten aus der Autostadt erreichen alle Fans von Borussia Dortmund nun jedoch schlechte Nachrichten. Sie wird den Anhängern gar nicht gefallen – viele werden auf ihren BVB verzichten müssen!

Borussia Dortmund: Hohe Ticketpreise für Klub-WM

Der Revierklub hat bei der neuen Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer eine mehr als machbare Gruppe erwischt. Die Duelle gegen Fluminese (Brasilien), Mamelodi Sundowns (Südafrika) und Ulsan Hyundai FC (Südkorea) lassen sich allesamt wohl in die Kategorie „Pflichtsieg“ einordnen. Wer beim BVB deswegen auf günstige Ticketpreise gehofft hat, wird nun bitter enttäuscht.

Denn beim ersten Dortmunder Gruppenspiel gegen Fluminese in New Yorker MetLife-Stadium kostet eine Karte im Unterrang satte 111 Euro. Auch im Oberrang wird es nicht gerade besser, dort kostet ein Ticket rund 76 Euro. Die Eintrittspreise für die anderen zwei Gruppenspiele, die in Cincinnati ausgetragen werden, sind dagegen etwas erträglicher. Dort kosten die Karten für einen Platz im Oberrang rund 52 Euro beziehungsweise 38 Euro.

Geldregen für BVB

Noch schlimmer wird es dagegen in der K.O.-Phase der Klub-WM. Während ein Unterrang-Ticket für das Achtelfinale schon 205 Euro kostet, steigt der Preis für ein Finalticket in derselben Platzkategorie um ein Vielfaches. Hier soll der Preis bei mehr als 2100 Euro liegen. Für einen Großteil der Fans ist das wohl kaum zu stemmen.

Während Borussia Dortmund angesichts der hohen Anreise- und Ticketkosten wohl kaum auf mitreisende Fans aus Dortmund hoffen darf, profitiert der BVB finanziell an anderer Stelle. Denn wie diverse Medien berichten, soll jeder Teilnehmer der Klub-WM mindestens 50 Millionen Euro erhalten. Für den BVB echter Geldregen, der den Handlungsspielraum der Bosse wohl erheblich erweitern dürfte.