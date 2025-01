Borussia Dortmund: Star bringt Fan-Herzen zum Schmelzen – mit diesen Worten

Was für ein Auf und Ab für Borussia Dortmund im Jahr 2024. Vom Fast-Champions-League-Sieger bis hin zum gerade noch so gebrochenen Auswärts-Fluch – es war alles dabei. Auch einzelne Spieler des Vereins erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Zu diesen Spielern gehört auch Karim Adeyemi, der bei Borussia Dortmund bisher zwischen Genie, Wahnsinn und Verletzungssorgen schwankt. Im neuen Jahr will er wieder richtig angreifen und gibt vorher noch eine Liebeserklärung an Fans, Stadion und Verein ab.

Borussia Dortmund: Adeyemi ausgebremst

Letztlich erlebte Karim Adeyemi eine gebrauchte Hinrunde der Saison 24/25. Die meiste Zeit musste der BVB-Profi verletzungsbedingt zusehen. Dabei schickte er sich kurz nach Saisonstart an, so richtig loszulegen. Doppelpack und Vorlage gegen Heidenheim (3. Spieltag), Doppel-Vorlage gegen Bochum (5. Spieltag), Hattrick und Vorlage gegen Celtic Glasgow – der Flügelflitzer ging komplett durch die Decke.

+++ Auch spannend: Star sorgt für Ratlosigkeit – was ist mit ihm nur los? +++

Doch ausgerechnet seine Königsklassen-Gala wird Adeyemi zum Verhängnis. Nach 48 Minuten muss er ausgewechselt werden. Erst haben bei Borussia Dortmund alle die Hoffnung, dass der 22-Jährige schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Doch der Muskelfaserriss entpuppt sich als hartnäckig. Erst im Dezember steht Adeyemi wieder auf dem Feld.

Vorfreude aufs Stadion

Im neuen Jahr will Adeyemi dann wieder regelmäßig und vor allem von Anfang an auf dem Platz stehen. Besonders gerne natürlich in Dortmund. Seine Vorfreude auf die Auftritte im Westfalenstadion drückt er jetzt in einem auf der BVB-Website veröffentlichten Interview aus.

„Was die Fans uns geben, ist sowieso beeindruckend. Dieses Bauwerk aber auch von außen zu sehen, diese Wucht zu spüren, ist besonders. Immer, wenn ich herkomme, kriege ich Gänsehaut“, verrät Adeyemi und schwärmt weiter.

Mehr gibt es hier:

„Wenn uns die Fans beim Aufwärmen mit ihren Songs empfangen, ist das unfassbar. Es gibt kein krasseres, kein lauteres Stadion als unseres“, so der Flügelflitzer. Er sei froh, die Südtribüne hinter sich zu haben. Es mache sehr, sehr viel Spaß, in Dortmund zu spielen.

Borussia Dortmund: Kracher zum Auftakt

Und gleich zum Auftakt ins neue Jahr wartet in Dortmund ein Kracher. Meister Bayer Leverkusen ist am 10. Januar zu Gast. Verläuft alles nach Plan, wirbelt Adeyemi dann wieder in seinem Lieblingsstadion von Beginn an.