Borussia Dortmund: Kapitäns-Wende! Jetzt ist es raus

Das Kapitänsamt ist bei Borussia Dortmund nicht erst seit gestern eine vakante Position. Nicht wenige halten den aktuellen BVB-Spielführer Emre Can für den falschen Kandidaten und fordern seit jeher eine Neubesetzung des prestigeträchtigen Amtes.

Bis zuletzt hielten jedoch Edin Terzic, Nuri Sahin und auch Niko Kovac an dem 31-Jährigen fest. Ist der Geduldsfaden der Führungsetage von Borussia Dortmund nun endgültig gerissen?

Borussia Dortmund: Wird Schlotterbeck neuer Kapitän?

In einer bislang völlig verkorksten Saison ist Nico Schlotterbeck einer der wenigen Profis beim BVB, der konstante Leistungen auf dem Rasen bringt. Der deutsche Nationalspieler ist in der Dortmunder Innenverteidigung unumstritten, ist zudem eine Identifikationsfigur für viele Fans. Der geeignete Kandidat für das Kapitänsamt, möchte man meinen. Auf diese Idee scheint man nun auch in der Chefetage des BVB gekommen zu sein.

Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll der langfristige Plan von Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck unter anderem beinhalten, den 25-Jährigen zeitnah zum Kapitän zu ernennen. Eine Entscheidung, die man auf Fanseite sicher mit Freude aufnehmen dürfte. Doch der BVB hat offenbar noch mehr mit dem deutschen Nationalspieler vor.

Vertragsverlängerung für Schlotterbeck

Demnach soll auch eine langfristige Vertragsverlängerung mit Schlotterbeck Teil der Dortmunder Pläne sein. Damit einhergehen soll auch eine saftige Gehaltserhöhung, die den Linksfuß beim BVB zum Topverdiener aufsteigen lassen würde.

Ob dieses Vorhaben von Lars Ricken und Co. aufgeht, bleibt allerdings abzuwarten. Vieles dürfte in dieser Causa wohl auch davon abhängen, ob sich Borussia Dortmund am Saisonende doch noch für das internationale Geschäft qualifiziert. Kann dieses Vorhaben nicht realisiert werden, ist ein Abgang Schlotterbecks alles Andere als ausgeschlossen.