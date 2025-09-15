Irres Gerücht bei Borussia Dortmund kommt auf! Kann der BVB DIESES Angebot ablehnen?

Dass Borussia Dortmund seine Scouts des Öfteren mal nach England schickt, hat dieser Transfer-Sommer eindrucksvoll bewiesen. Der BVB verpflichtete gleich vier Spieler von der Insel, darunter Jobe Bellingham und Fábio Silva.

Gleichzeitig verließ aber auch Star-Dribbler Jamie Gittens Borussia Dortmund in Richtung Chelsea für 65 Millionen Euro. Nun bahnt sich der nächste England-Deal an, der Schwarz-Gelb einen überraschenden Geldregen bescheren könnte.

Borussia Dortmund: Kabar vor Mega-Wechsel?

Der FC Brentford zeigt großes Interesse an Almugera Kabar. Der 1,86-Meter große Linksverteidiger überzeugt mit Robustheit und technischen Fähigkeiten. Brentford sucht genau dieses Spieler-Profil für die Premier League. Laut „Bild“ plant der englische Klub, rund 20 Millionen Euro Ablöse für das Dortmund-Talent zu zahlen.

Auch interessant: Brandt-Zukunft geklärt? BVB fällt offenbar Entscheidung

Kabar hatte seinen ersten Profi-Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2028 unterschrieben und dabei Interesse von Klubs wie Barcelona abgeblockt. Bisher brachte er es unter Trainer Niko Kovac aber auf lediglich fünf Profi-Spiele. Konkurrenz durch Daniel Svensson und Ramy Bensebaini erschwert mehr Einsatzzeit. Ein Wechsel könnte nun wieder zur Diskussion stehen.

Borussia Dortmund steht vor schwieriger Entscheidung

Borussia Dortmund möchte Kabar langfristig im Verein halten und von seiner Entwicklung profitieren. Dennoch locken finanzielle Anreize eines möglichen Winter-Wechsels. Zuletzt verkaufte der BVB bereits Talente wie Soumaila Coulibaly und Youssoufa Moukoko.

Mehr Nachrichten für Dich:

Bis zu einem möglichen Transfer dürfte es allerdings noch dauern. Die nächste Chance auf einen Wechsel bietet sich für Kabar erst im Winter.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.