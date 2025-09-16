Mitten im Spiel gegen Juventus: Borussia Dortmund ereilt die tolle Nachricht

Mit der Champions League ist am Dienstag auch der dritte und größte Wettbewerb gestartet. Borussia Dortmund hat gleich ein dickes Brett zu bohren – auswärts bei Juventus Turin startet der BVB in die Königsklasse.

Und während alles auf das Flutlichtspiel zwischen Juve und den BVB schaut, kommt die tolle Kunde aus der Heimat. Borussia Dortmund II hat nach dem plötzlichen Abgang von Trainer Mike Tullberg das erste Spiel unter Nachfolger Daniel Rios gewonnen!

Borussia Dortmunds U23 gewinnt wieder

Im Mai schmiss Schwarzgelb U23-Trainer Jan Zimmermann in prekärer Lage raus, auch mit Tullberg konnte der Sturz aus der 3. Liga nicht verhindert werden. Die Folgen waren bitter: Fast alle Talente aus der zweiten Mannschaft suchten nach dem Abstieg in die Regionalliga das Weite. Unter Tullberg, im Februar noch Interimstrainer der Profis, sollte der Neustart erfolgen – und im besten Fall der direkte Wiederaufstieg.

Doch die schlechten Nachrichten rissen nicht ab. Nach einem durchwachsenen Start in die neue Saison ging auch der Trainer. Der Däne nahm ein lukratives Angebot aus der Heimat an und wechselte zum Europapokal-Teilnehmer FC Midtjylland. Sein Abschiedsspiel gegen Gladbach II verlor er, sein bisheriger Co-Trainer Daniel Rios übernahm anschließend und verlor das erste Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen ebenfalls. Hier mehr dazu.

Sieg gegen Regionalliga-Favorit

Nun aber erfolgte der Lichtblick. Während Borussia Dortmund bei Juventus Turin um einen Traumstart in die Champions League kämpfte, ereilte den BVB die gute Nachricht: Im zweiten Spiel unter Rios ist der erste Sieg gelungen! Am Dienstag schlugen die „Amateure“ mit dem FC Gütersloh einen der Top-Favoriten für den Drittliga-Aufstieg. Ein echtes Statement, das für etwas mehr Ruhe bei der schwarzgelben Reserve sorgen dürfte.

Ben Vincent Hüning brachte Dortmund kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (50.), kurz nach dem Ausgleich durch Patrik Twardzik (70.) sorgte Charalampos Drakas (73.) für die erneute Führung und schlussendlich den Sieg. Ein ganz wichtiger Dreier nach turbulenten Monaten bei Borussia Dortmunds U23. Für Mike Tullberg lief es in Dänemark übrigens nicht so gut. Hier mehr.