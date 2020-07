Borussia Dortmund droht Transfer-Pleite – ER verhandelt schon mit Juve

Da ist die zurückliegende Saison gerade mal ein paar Tage vorbei, schon richten sich alle Augen auf die kommenden Monate bei Borussia Dortmund. Die Fans fragen sich: Wird es weitere personelle Änderungen im Kader geben?

Seit Monaten wird Borussia Dortmund das Interesse an einem spanischen Talent nachgesagt. Alles sah gut aus, doch jetzt droht Juventus Turin bei dem Transfer dazwischen zu grätschen.

Borussia Dortmund: Turin plant den Großangriff

Lange Zeit wurde gerätselt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Transfermarkt der Fußballwelt haben wird. Schaut man dieser Tage nach Turin, liegt der Vermutung nahe das es den Vereinen nicht so schlecht gehen kann.

Das ist Ferran Torres:

Geboren am 29. Februar 2000 in Foios, Spanien

Spielt seit der Jugend für den FC Valencia

Bereits im Alter von 17 Jahren gab er sein Debüt bei den Profis

Vertrag bis 2021, Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro

Juve bastelt fleißig an einem Kader, der in der neuen Saison auch in der Champions League gewinnen soll. Anfang der Woche wurde der spektakuläre Transfer von Arthur vom FC Barcelona bekannt gegeben. Das reicht der alten Dame aber noch längst nicht. Auf dem Zettel soll auch ein spanisches Talent stehen, das auch beim BVB heiß gehandelt wurde.

Zieht es Ferran Torres ins Ausland? Foto: imago images / Beautiful Sports

Die Rede ist von Ferran Torres. Der 20-Jährige spielt aktuell noch beim FC Valencia in Spanien könnte aber bald im Ausland auflaufen. Wie der spanische Radiosender „Onda Cero“ berichtet, soll Juventus bereits Kontakt zum jungen Flügelstürmer aufgenommen haben. Die Gespräche sollen sich demnach langsam intensivieren.

Torres der neue Sancho?

Im Dortmunder Umfeld wurde die Personalie Torres lange als Ersatzmöglichkeit angesehen, sollte Jadon Sancho den BVB vorzeitig verlassen. Dem U21-Nationalspieler wurde zugetraut, dass er diese Lücke hätte schließen können.

Doch ein Transfer zu Borussia Dortmund scheint aus mehreren Gründen vom Tisch. Zum einen eben durch das fortgeschrittene Interesse von Juve, zum anderen aber auch, weil ein Abgang Sanchos’ in diesem Sommer nicht mehr realistisch erscheint.

Dortmunds Planungen weitestgehend abgeschlossen

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte betont, er gehe nicht davon aus, dass sich ein Verein Sancho in der kommenden Transferperiode leisten könne. Ferner kündigte Watzke an, dass sich Dortmunds Personalaktivitäten nach dem offiziellen Transfer von Thomas Meunier und dem bevorstehenden Wechsel von Jude Bellingham in Grenzen halten werden.

Eine Transfer-Pleite in Sachen Ferran Torres scheint also wahrscheinlich, jedoch würde das Borussia Dortmund nicht sehr treffen.