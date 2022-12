Borussia Dortmund: Liebes-Aus bei BVB-Star! „Es ist einfach besser so“

Julian Brandt ist wieder Single! Der Spieler von Borussia Dortmund und Luise Neck haben sich getrennt. Das bestätigte die Influencerin in einem kurzem Video bei TikTok.

Nach mehr als einem Jahr Beziehung gehen der Kicker von Borussia Dortmund und seine Influencer-Freundin getrennte Wege.

Borussia Dortmund: Liebes-Aus bei Julian Brandt!

„Ja, ich bin wieder Single. Mein Freund und ich sind nicht mehr zusammen“, mit dieser Nachricht überraschte Luise Neck ihre Follower auf ihrem TikTok-Account. Zuvor hatten Fans immer wieder Vermutungen angestellt und bei ihr nachgehakt. Sie hatten ein ungutes Gefühl – und das offenbar zu Recht. Julian Brandt und Luise Neck sind nicht mehr zusammen.

Die Trennung soll nach Angaben der Influencerin aber ohne große Streitereien abgelaufen sein: „Es ist alles gut. Es ist kein böses Blut zwischen uns, es ist alles cool. Es ist einfach besser so. Es hat einfach nicht mehr gepasst und das ist absolut in Ordnung. Das ist alles, was ich dazu sagen werde und möchte.“

Auf weitere Nachfragen zu dem Themen sollen ihre Follower verzichten. Dass ihr die Trennung noch nahe geht, ist verständlich.

Erst Anfang diesen Jahres hatten Luise Neck und Julian Brandt ihre Beziehung öffentlich gemacht. Bei Instagram teilten sie ein Pärchenbild. Erste Liebesgerüchte um das ehemalige Pärchen gab es allerdings schon im Sommer 2021, doch jetzt ist alles vorbei.

Wenig Einblicke in die Beziehung

Großartige Einblicke in ihr Privatleben hatten Brandt und Neck ohnehin nicht geliefert. Hin und wieder gab es mal ein Bild zusammen bei Instagram, großartige Liebesbekenntnisse oder romantische Gesten hielten sie aus der Öffentlichkeit raus. Das sei auch bewusst von ihnen so gemacht worden, wie Neck in dem Video verrät.

Julian Brandt selbst hat sich bislang noch nicht zu der Trennung geäußert und wird dies wohl auch nicht mehr tun.