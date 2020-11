Borussia Dortmund – Julian Brandt ganz offen: Darum tun wir uns häufig so schwer

Dortmund. Sieben von neun Pflichtspielen gewonnen, allesamt ohne einen Gegentreffer – betrachtet man die nackten Zahlen, hat Borussia Dortmund einen äußerst überlegenen Saisonstart hingelegt,

Zuletzt gab es drei Siege in Folge. Doch bei jedem tat sich Borussia Dortmund zunächst schwer - so auch beim 2:0-Sieg über Arminia Bielefeld. Julian Brandt versuchte nach dem Spiel, das zu erklären.

Borussia Dortmund: Julian Brandt erklärt zähe BVB-Spiele

Brandt war nach dem Spiel sichtlich erleichert. In einem Interview machte der Offensivmann dann auch sofort deutlich: „Ich bin zufrieden, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben.“

Julian Brandt erklärt die oftmals zähen Auftritte von Borussia Dortmund. Foto: imago images / Laci Perenyi

Gerade nach der schwierigen ersten Halbzeit, in der der BVB zwar dominant, aber nicht zielstrebig genug war, kam Hummels' Treffer zum 1:0 einer Erlösung gleich.

Brandt weiß um die Wirkung solcher Spiele auf die Zuschauer. „Gegen tief stehende Gegner war es von uns ab und zu rohe Kost“, so der Nationalspieler im „Sky“-Interview. Schon gegen Zenit St. Petersburg, das den Fokus beinahe ausschließlich aufs Verteidigen gelegt hatte, hatte der BVB zwar nicht das spielerisch beste Spiel abgeliefert, am Ende aber drei Punkte eingefahren.

Julian Brandt in Action – beim Spiel gegen Arminia Bielefeld. Foto: picture alliance/dpa

Auch im Derby konnte die Borussia ihre erdrückende Dominanz erst im zweiten Durchgang in Tore ummünzen. Brandt weiß: „Mit der nötigen Geduld haben wir es bisher immer ganz gut hinbekommen.“ Und so lange das Ergebnis stimmt, wird sich wohl auch in Zukunft kaum ein BVB-Fan ernsthaft beschweren können.

BVB-Top-News:

Auch am Mittwoch könnte Dortmund ein ähnliches Spiel erwarten. Die Schwarz-Gelben gehen als Favorit in die Champions-League-Partie gegen den FC Brügge (Anstoß: 21 Uhr, DER WESTEN berichtet live).

