Borussia Dortmund: Große Überraschung! Kehrt Klopp zurück in den Signal Iduna Park?

Dortmund. Fans von Borussia Dortmund horchen auf: Wird schon bald einer ihrer kühnsten Träume wahr? Jürgen Klopp steht vor einer möglichen Rückkehr in den Signal Iduna Park.

Doch hinter der Nachricht steckt nicht die große Überraschung, die sich wohl viele Schwarzgelbe erhoffen. Vielmehr wäre der Grund wieder einmal die Corona-Pandemie.

Borussia Dortmund: Klopp vor Rückkehr in Signal Iduna Park?

Denn eigentlich soll es für Klopp und seinen FC Liverpool Anfang nächsten Monats nach Dänemark gehen. Für den 9. Dezember ist in der Champions League das Duell zwischen den „Reds“ und dem FC Midtjylland angesetzt. Das Problem: Aufgrund der aktuellen Regelungen in Großbritannien für Reiserückkehrer aus Dänemark müssten sich Klopp und seine Spieler nach dem Duell in der Heimat in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Für den amtierenden Meister wäre das ein riesiges Problem: In den zwei Wochen nach dem besagten Spiel sind immerhin ganze drei Ligaspiele im Spielplan vorgesehen, darunter auch der Kracher gegen den derzeitigen Tabellenführer Tottenham Hotspur.

Jürgen Klopp bei seinem letzten Gastspiel im Signal Iduna Park im Jahr 2016. Foto: imago/Jan Huebner

Die UEFA ist sich des Problems bewusst – und offenbar bereits auf der Suche nach einer alternativen Austragungs-Möglichkeit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist dabei ausgerechnet der Signal Iduna Park in Dortmund ins Visier des Fußballverbandes gerückt. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Für Klopp wäre es nicht die erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: 2016 trafen der BVB und Liverpool im Viertelfinale der Europa League aufeinander. Das Spiel endete mit einem freundschaftlichen 1:1. Im Rückspiel an der Anfield Road setzte sich das der englische Klub durch. (the)