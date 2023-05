Borussia Dortmund: Fans dreht sich der Magen um – auf DIESE Nachricht hätten sie gerne verzichtet

Mitten in die Meisterhoffnung von Borussia Dortmund ist diese Nachricht ein Schlag in die Magengrube. Droht gegen den FC Augsburg tatsächlich der Ausfall von Jude Bellingham? Ein Fehlen des jungen Briten hätte elementare Auswirkungen auf das Dortmunder Spiel.

Bellingham plagt sich derzeit mit seinem Knie herum. Am vergangenen Wochenende hatte er einen Schlag abbekommen. Nun die bittere Nachricht für Borussia Dortmund: Sein Einsatz am Sonntag wackelt offenbar.

Borussia Dortmund: Bellingham mit Problemen

Beim souveränen 5:2 gegen Borussia Mönchengladbach hatte der 19-Jährige kurz vor dem Ende einen Schlag aufs linke Knie abbekommen. „Er hat gefragt, ob man noch mal wechseln konnte“, berichtete Trainer Edin Terzic anschließend. „Das war dann nicht möglich, sonst hätten wir ihn runtergenommen.“

++ Jude Bellingham: Wechsel bahnt sich an! BVB-Star schaut ganz genau hin ++

Immer wieder das Knie! Bellingham trägt schon seit weiten Teilen der Rückrunde eine gut sichtbare Bandage mit sich herum. Bisher handelt es sich bei den Beschwerden, die er offenbar hat, aber um ein Mysterium. Klar hat sich Borussia Dortmund dazu nie geäußert.

Trainingspause vor dem Spieltag

Und so berichtet die „Bild“ am Donnerstag, was kein Fan der Schwarz-Gelben lesen will. Demnach habe Bellingham bei einer Geheimeinheit am Donnerstagmorgen (18. Mai) im Training gefehlt. Nicht zum ersten Mal in dieser Woche!

Auch am öffentlichen Training zwei Tage zuvor hatte er nicht teilgenommen. Stattdessen schrieb der Mittelfeldstar von Borussia Dortmund fleißig Autogramme. Noch hoffe der BVB auf einen Einsatz seines Spielers, doch dieser wackelt zumindest mal.

Borussia Dortmund muss gewinnen

Dabei ist ein Sieg gegen den FC Augsburg Pflicht, wenn die Restchance auf die Meisterschaft bestehen bleiben soll. Der BVB braucht sechs Punkte aus zwei Spielen, zudem müssen die Bayern patzen.

Allerdings ist auch bekannt, dass sich Borussia Dortmund auswärts bei vermeintlich kleineren Mannschaften sehr schwertut. Und gerade dann wäre ein Kämpfer wie Bellingham, der vorangeht und mitreißt, umso wichtiger.