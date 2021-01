Borussia Dortmund: Fast vergessen – doch jetzt verlässt dieser BVB-Flop den Klub endgültig!

Dortmund. Bei vielen Fans ist er bereits ein wenig in Vergessenheit geraten. Jeremy Toljan trägt zwar schon seit anderthalb Jahren nicht mehr das Trikot von Borussia Dortmund. Bisher war er allerdings nur ausgeliehen.

Jetzt wird er den Klub wohl endgültig verlassen.

Borussia Dortmund: Toljan verlässt BVB wohl endgültig

Im Sommer 2019 hatte der BVB den Rechtsverteidiger zum italienischen Klub US Sassuolo ausgeliehen und dabei eine Kaufoption vereinbart. Damit diese greift, habe Toljan für den Tabellenachten der italienischen „Serie A“ nur eine geringe Anzahl von Spielen absolvieren müssen, berichtet die „Bild“.

+++ Borussia Dortmund stolpert beim Tabellenletzten – Fans stinksauer über DIESE Entscheidung +++

Da die Klausel bereits zum Ende des vergangenen Jahres erfüllt gewesen sei, habe der BVB demnach bereits die Ablösesumme kassiert. Diese beläuft sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf rund fünf Millionen Euro. Unter dem Strich ist die Personalie Toljan für die Dortmunder also ein Plusgeschäft.

Am Ball für US Sassuolo: Jeremy Toljan. Foto: imago images/Insidefoto

Schon zu Leihbeginn 2019 hatte der BVB nämlich eine Gebühr von rund 2,5 Millionen Euro kassiert, wodurch die Gesamteinnahmen auf 7,5 Millionen Euro zu beziffern sind. Selbst bezahlt hatte der BVB im Jahr 2017 „nur“ sieben Millionen Euro an die TSG Hoffenheim.

--------------------

BVB-Top-News:

--------------------

Toljan und der BVB – das war von Beginn an keine Erfolgsgeschichte. Nur 23 Pflichtspiele in Schwarz-Gelb stehen zu Buche.

Schon nach einem halben Jahr bei Schwarzgelb wurde Toljan an Celtic Glasgow verliehen. Nach einer halben Saison in Schottland ging es direkt weiter nach Italien. Dort fühlt sich der heute 26-Jährige nun schon länger recht wohl, kommt regelmäßig für Sassuolo zum Einsatz. Der Abschluss des Kapitels „BVB“ ist daher eine Win-Win-Situation. (the)