Borussia Dortmund: Gittens-Abgang besiegelt? Kehl räumt alle Zweifel aus

Nach einem völlig verkorksten Hinrunde und einer Trainerentlassung hat Borussia Dortmund doch noch einen bemerkenswerten Turnaround geschafft – und unter Niko Kovac tatsächlich die Königsklasse erreicht.

Kurios und bitter zugleich: In der schwachen Phase der Saison gab es einen Spieler bei Borussia Dortmund, der besonders hervorstach, fast als Lebensretter galt. Doch ausgerechnet der verschwand anschließend fast völlig von der Bildfläche. Nun steht sein Abgang wohl fest.

Borussia Dortmund: Vom Top zum Flop

Sieben Tore und vier Vorlagen in der Bundesliga bis Januar 2025: Jamie Gittens war in einem schwachen BVB-Saisonstart einer der wenigen Lichtblicke. Auch in der Champions League sammelte er in den ersten fünf Spielen gleich fünf Scorerpunkte. Man hatte fast das Gefühl: Er ist zu gut für diesen BVB. Der 20-jährige Flügelflitzer machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam – sein Marktwert soll zwischenzeitlich sogar auf rund 80 Millionen Euro gestiegen sein.

Unter dem neuen Coach Niko Kovac lief es für Borussia Dortmund sportlich dann deutlich besser. Am vergangenen Wochenende erreichte die Borussia nach einem furiosen Schlussspurt tatsächlich noch die Champions-League-Ränge. Doch wer kaum noch überzeugte: Jamie Gittens. In den letzten 18 Bundesligaspielen erzielte er nur noch ein Tor – obwohl er in 16 Partien auf dem Platz stand. Und so sickerte immer mehr durch: Der Youngster will und soll gehen.

Glück für den BVB: Gittens bleibt begehrt

„Für ihn gibt es sicher einen Markt. Er ist ein hochspannender Spieler. Wir werden die Gespräche jetzt auch führen. Wenn etwas reinkommt, werden wir uns damit beschäftigen müssen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl im „Doppelpass“.

Das lässt kaum Zweifel: Jamie Gittens wird Borussia Dortmund wohl verlassen. Auch, weil er sich mit seinem starken Saisonstart offenbar ins internationale Schaufenster gespielt hat. Vor allem aus der Premier League gibt es Interesse – unter anderem vom FC Chelsea und dem FC Arsenal. Dass Gittens Borussia Dortmund verlassen möchte, ist schon längst klar.