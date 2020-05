Borussia Dortmund: Irrer Sancho-Tausch! Bietet Manchester dem BVB DIESEN Superstar?

Dortmund. Nun könnte es völlig verrückt im Werben um Jadon Sancho werden. Der englische Rekordmeister soll schon länger am Flügelflitzer von Borussia Dortmund interessiert sein.

Sancho spielt im Dress des BVB einmal mehr eine herausragende Saison. Da eine potentielle Ablöse für den Engländer wohl jenseits der 100 Millionen Euro Grenze liegen würde, soll Manchester United wohl ein irres Tauschgeschäft mit Borussia Dortmund planen.

Borussia Dortmund: Geht Sancho im Tausch gegen einen ehemaligen Barca-Spieler?

Wie das spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, sei „ManUnited” zwar sehr an Sancho interessiert, jedoch nicht bereit, eine Mega-Ablösesumme bezahlen zu wollen.

Der Marktwert des Engländers wird aktuell mit rund 117 Millionen Euro beziffert. Es wäre sehr verwunderlich, ließen die BVB-Bosse Sancho für eine geringere Summe ziehen.

Das ist Jadon Sancho:

Geboren am 25. März 2000 in London

Ausgebildet bei Watford und Manchester City

Wechsel 2017 zu Borussia Dortmund

Seine Bilanz: 93 Pflichtspiele, 31 Tore und 43 Vorlagen

Laut der Zeitung soll Manchester United deshalb nun einen neuen Plan verfolgen. Dieser soll einen Spielertausch zwischen Sancho und dem chilenischen Flügelspieler Alexis Sanchez beinhalten.

Sanchez, der seit Januar 2018 in Manchester unter Vertrag steht und vorher für den FC Arsenal sowie Barcelona gespielt hatte, ist aktuell noch bis zum Ende der Saison an Inter Mailand ausgeliehen. In seiner Zeit für die „Red Devils“ konnte sich der 31-Jährige nie wirklich durchsetzen.

Wandervogel Sanchez:

Profispieler seit 2005

Seitdem in fünf Ländern aktiv (Chile, Italien, Argentinien, Spanien, England)

Stand bei acht Vereinen unter Vertrag

Erfolge: Spanischer Meister, spanischer Pokalsieger, englischer Pokalsieger, Copa-America-Sieger

In eineinhalb Jahren kam der Chilene lediglich auf 32 Einsätze in der Premier League. Dabei gelangen ihm lediglich drei Tore. Im vergangenen Sommer folgte die Leihe nach Italien – auch dort kommt er nur sporadisch zum Einsatz.

Nun will man Sanchez wohl gänzlich loswerden. Das Ziel der „ManUnited”-Bosse soll laut „Mundo Deportivo“ eine Senkung der Ablösesumme für Sancho sein.

Drückt Manchester die Ablöse für Sancho?

Ob diese Rechnung aufgeht? Geht man rein von den aktuellen Marktwerten aus, ist die Differenz zwischen Sanchos (117 Millionen Euro) und Sanchez‘ (16 Millionen Euro) Werten immer noch dreistellig.

Ohnehin darf in Frage gestellt werden, ob Sanchez überhaupt zum BVB passen würde. Mit 31 Jahren liegt der Chilene nicht unbedingt in der Altersgruppe, zu der Dortmunder-Zugänge in der vergangen Zeit gehörten. (mh)