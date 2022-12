Borussia Dortmund: Tür für Fan-Traum vorerst zu – gibt es noch eine Rest-Hoffnung?

Beim diesem Anblick weint das Fan-Herz. Borussia Dortmund und Jadon Sancho – das war eine Beziehung aus dem Bilderbuch. Mit Turbodribblings, Toren und Leichtigkeit verschaffte sich der Engländer viele Sympathien.

Ganz anders sieht es seit seinem Wechsel zu Manchester United aus. Sancho ist komplett gebrochen und aktuell bei seinem Team außen vor. Prompt träumen einige Fans von Borussia Dortmund von einer Rückkehr. Doch die Tür scheint zu – vorerst.

Borussia Dortmund: Niedergang des Überfliegers

Noch grün hinter den Ohren wechselte Sancho einst von Manchester City nach Dortmund. Schnell stellte man beim BVB fest, was für ein Talent man sich dort an Land gezogen hatte. In Windeseile kämpfte sich Sancho in die Profimannschaft, begeisterte dort vier Jahre lang mit voller Offensivkraft.

Die Folge: Ganz England riss sich um seine Dienste. United erhielt am Ende für 85 Millionen Euro den Zuschlag. Seitdem geht es bergab. Zuletzt stand der 22-Jährige nicht mal mehr im Kader. Sein Trainer offenbarte, dass das sowohl mit physischen als auch psychischen Aspekten zu tun habe.

Fans träumen von Rückkehr

Gesondert von seinen Mitspielern versucht Sancho wieder in Tritt zu kommen. Prompt träumten einige Fans davon, dass Borussia Dortmund ihn vielleicht zurückholen könnte. Schließlich kennt er sich im Ruhrgebiet aus und fühlte sich dort wohl.

Jadon Sancho sucht seine Form. Foto: IMAGO / PA Images

Zudem hat der BVB eine lange Tradition, was Rückholaktionen angeht. Man erinnere sich nur an Shinji Kagawa, Nuri Sahin, Mats Hummels oder Mario Götze. Doch für Sancho ist die Tür aktuell zu, berichtet „Sky“.

Borussia Dortmund nicht interessiert

„Es gibt keinen Kontakt, keinen Austausch, keine Verhandlungen“, stellte Transfer-Experte Marc Behrenbeck zuletzt klar. Demnach wollen sowohl Sancho als auch Manchester United gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten.

Weitere Nachrichten:

Zwar deutet der Sky-Mann an, dass es zu einem Wechsel kommen könnte, „wenn alles passt“ – doch Borussia Dortmund ist als Option aktuell raus. Die Fan-Hoffnungen werden sich also nicht erfüllen.