Borussia Dortmund: Irre Wende im Sancho-Poker? – BVB löscht verdächtigen Post wieder

Dortmund. Jadon Sancho hat sich bei Borussia Dortmund zu einem echten Superstar entwickelt. Der BVB würde den Engländer gerne länger im Ruhrgebiet halten.

Eigentlich deutete bislang alles auf einen ungewollten Verkauf von Jadon Sancho hin, doch ein mysteriöser Tweet von Borussia Dortmund könnte jetzt in eine andere Richtung deuten.

Borussia Dortmund: Hat der BVB hier die Sancho-Verlängerung verraten?

Die Statistiken von Jadon Sancho sind einfach nur beeindruckend. 15 Vorlagen und 14 Tore in 22 Bundesliga-Spielen. Damit führt das BVB-Juwel die Scorerliste an.

Der Marktwert von dem Engländer ist auf unglaubliche 120 Millionen Euro gestiegen. Der BVB hatte den 19-Jährigen damals für weniger als acht Millionen Euro verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet.

Bleibt Sancho doch beim BVB? Foto: imago images/Kirchner-Media

Gerüchteküche brodelt

Die Gerüchteküche brodelt seit einiger Zeit. Besonders die Clubs auf Sanchos Heimat sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Gehandelt wird eine Ablösesumme über 140 Millionen Euro. Doch der BVB würde Sancho lieber noch länger im schwarz-gelben Dress sehen.

Zuletzt schlug Sportdirektor Michael Zorc schon andere Töne an. „Er ist für mich ein Phänomen. Es ist einfach Wahnsinn, was der Junge abliefert“, so Zorc. Und weiter: „Man sieht, dass er sich wohlfühlt.“ Wie lange noch? „Im Moment fühlt er sich sehr wohl.“

BVB löscht Sancho-Tweet wieder

Und jetzt auch noch das bei Twitter? Am Samstagabend nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach veröffentlichte der BVB bei Twitter ein Bild von Sancho und Trainer Lucien Favre. Dazu schrieb der Club nur eine Sprechblasen-Emoji und ein Hand-mit-Stift (Unterschrift)-Emoji und eine ganze Reihe mit Unterzeichen.

Allerdings blieb der Post nicht lange online. Gerade einmal zehn Minuten später war der Tweet schon wieder gelöscht. Das Bild hatte die Gerüchte um eine Vertragsverlängerung von Sancho angeheizt. (fs)