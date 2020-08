Borussia Dortmund: Angst vor Sancho-Streik? Watzke redet Klartext: „Ich erwarte...“

Die Fans von Borussia Dortmund stellen sich nur eine Frage: Was passiert in diesem Sommer mit Jadon Sancho?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten klargestellt, dass Jadon Sancho bleibt. Allerdings sorgen sich die BVB-Fans jetzt. Jadon Sancho könnte sich wie Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele raus streiken.

Borussia Dortmund: Streikgefahr bei Sancho? Das sagt Watzke

„Ich gehe davon aus, dass Jadon am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt“, wird Sportdirektor Michael Zorc in der „Sueddeutschen Zeitung“ zitiert. Klare Ansage vom BVB. Sancho bleibt also.

Auch Hans-Joachim Watzke stellte klar: „Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho bisher keinerlei Kontakt.“ Diese Aussagen lassen klar darauf schließen, dass Jadon Sancho in dieser Spielzeit beim BVB bleibt.

------------------------------

Jadon Sanchos Bilanz beim BVB:

Von 2017 bis 2020 beim BVB

1. Saison: 12 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen

2. Saison: 43 Spiele, 13 Tore, 19 Vorlagen

3. Saison: 44 Spiele, 20 Tore, 20 Vorlagen

------------------------------

Diesen Eindruck hatte man allerdings schon öfter. Die BVB-Fans werden sich schmerzlich an das Transfer-Theater um Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele erinnern. Dembele erschien einfach nicht mehr zum Training und wurde schließlich an den FC Barcelona verkauft.

Ousmane Dembele streikte sich zu seinem Wechsel. Foto: imago images/Alterphotos

Pierre-Emerick Aubameyang machte es ihm ein halbes Jahr später nach. Der Gabuner erschien zwar beim Training, schwänzte stattdessen aber Mannschaftssitzungen, flog zwischendurch mal eben nach Mailand und zeigte eine „Null Bock“-Einstellung. Für 63 Millionen Euro ging es schließlich zum FC Arsenal.

Jadon Sancho ist kein einfacher Typ

Die Befürchtung der Fans ist da sicherlich nachvollziehbar: Auch Jadon Sancho könnte sich zu Manchester United streiken. Schon bei seinem Abgang von Manchester City trat Pep Guardiola nach und warf ihm vor: „Wir hatten eine Übereinkunft mit Jadon und sie mit einem Handschlag besiegelt.“ Sancho sei demnach einfach nicht mehr zum Training erschienen und habe die Nachfragen des Clubs ignoriert.

------------------------------

Das ist Jadon Sancho

Geboren am 25. März 2000 in London, England

Wechselt 2015 von der Jugend des FC Watford zu Manchester City

2017 kaufte ihn Borussia Dortmund für 7,84 Millionen Euro

Beim BVB entwickelte sich Jadon Sancho zum Superstar

Sein aktueller Marktwert beträgt geschätzte 117 Millionen Euro

------------------------------

+++ Borussia Dortmund: Nach über zwei Jahren! Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit... +++

Dass Jadon Sancho kein einfacher Typ ist, hat er bereits mehrfach bewiesen. Mit der Pünktlichkeit nahm er es das ein oder andere Mal nicht so genau und wurde dafür bestraft. Während der Corona-Krise flog er einfach nach England. Im Juni ließ er dann einen Friseur einfliegen und missachtete die Hygienemaßnahmen.

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Personelle Überraschung! Jetzt trainiert plötzlich auch ER beim BVB

Borussia Dortmund: Brisant! Ist DAS der wahre Grund für die Hoeneß-Attacke?

Borussia Dortmund: Nächster Tiefschlag für Ex-Skandalprofi Dembele – jetzt kommt raus, dass ...

------------------------------

Watzke ist überzeugt: „Jadon hat..."

Dennoch ist Hans-Joachim Watzke davon überzeugt, dass Jadon Sancho nicht streiken wird. „Ich erwarte da keine Schwierigkeiten. Jadon hat das akzeptiert, er ist ein sehr angenehmer, fairer Typ", sagt der 61-Jährige der Süddeutschen Zeitung. (fs)