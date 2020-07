Borussia Dortmund: Das ist das LETZTE Sancho-Angebot von Manchester United

Dortmund. 120 Millionen Euro oder kein Jadon Sancho – unzählige Male haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund erklärt, dass es keine Verhandlungen über die Ablöse für den BVB-Superstar geben wird.

Manchester United kann und will so viel Geld aber nicht aufbringen. Am Sonntag, so berichtet der „Daily Star“, wird der Club deshalb ein LETZTES Angebot an Borussia Dortmund unterbreiten.

Borussia Dortmund: United bereitet letztes Sancho-Angebot vor

Sollten sich die „Red Devils“ für die Champions League qualifizieren, eine Grundvoraussetzung für den Sancho-Deal, wird Manager Ed Woodward dem BVB das finale Angebot zusenden.

Jadon Sancho ist bei Borussia Dortmund der Superstar. Foto: imago images/Kirchner-Media

80 Millionen Pfund (knapp 90 Millionen Euro) soll es betragen. „Take it or leave it“, wird es dann aus England heißen – „Nimm es oder lass es“.

+++ Es geht um eine große Summe Geld – macht der BVB bei dieser Forderung mit? +++

Manchester United will zeitnah Klarheit

Der Grund: Manchester United dulde nicht, dass sich der Sancho-Poker durch den gesamten Sommer zieht. Trainer Ole Gunnar Solskjaer habe Woodward bereits mitgeteilt, dass er im August mit Sancho in die Saisonvorbereitung gehen will.

Bleiben Watzke und Zorc hart?

Demnach stehen die Karten für Borussia Dortmund gut, Sancho über den Sommer hinaus halten zu können. Bleiben die BVB-Offiziellen auch hinter verschlossener Tür so hart wie vor den Mikrofonen, wird auch das im „Daily Star“-Bericht erwähnte letzte United-Angebot abgelehnt – denn es ist deutlich unter dem geforderten Preis.

Vorher muss Manchester aber erst einmal das Rennen um die Champions League gewinnen.