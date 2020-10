Borussia Dortmund: Völlig verrückt! Insider packen aus: So übel verzockte sich ManUnited bei Jadon Sancho

Dortmund. Jadon Sancho bleibt bei Borussia Dortmund. Was nach einer unspektakulären Meldung klingt, ist in Wahrheit das Ende eines irren Pokers. Oder eher Nicht-Pokers.

Denn Manchester United, das heiß auf den Flügelstar von Borussia Dortmund war, hat sich auf schier unfassbare Weise verzockt.

Borussia Dortmund: Manchester United hat sich bei Sancho komplett verzockt

Seit Montagabend ist klar, was ManUnted bis zuletzt nicht glauben wollte: Jadon Sancho bleibt Borusse!

Sancho bleibt bei Borussia Dortmund. Foto: imago images/Team 2

Das Transfer-Fenster ist dicht, die letzte Chance auf eine Verpflichtung dahin. Jetzt packen Insider aus. Im renommierten Sportmagazin „The Athletic“ wird die ganze irre Sancho-Story offengelegt.

Bekannt war: Borussia Dortmund hatte Jadon Sancho trotz Corona-Krise ein deftiges Preisschild von 120 Millionen Euro verpasst.

Manchester hielt BVB-Forderungen bis zuletzt für einen Bluff

Nun kommt heraus: Uniteds Offizielle hielten Dortmunds Forderungen schlicht für einen Bluff. Bis zuletzt war man sich beim englischen Rekordmeister absolut sicher, dass der BVB bei der Ablöse einknicken würde.

Und so lehnten sich Manager Ed Woodward und Kollegen genüsslich zurück und warteten darauf, dass der BVB zuerst zwinkert.

United-Manager Ed Woodward hat sich bei Sancho offenbar völlig verzockt. Foto: imago images

Auch, als BVB-Sportdirektor Michael Zorc mit dem 10. August eine Wechsel-Frist setzte, hielt man das für einen Bluff. Doch es war kein Bluff. Es gab nicht mal ein Pokerspiel. Zorc meinte all das bierernst.

Zorc vermeldet Sancho-Verbleib – und plötzlich wird Woodward hektisch

Und so verkündete er nach verstrichener Frist am 10. August, dass ein Sancho-Wechsel nun endgültig vom Tisch sei – und in Manchester fiel Woodward die Farbe aus dem Gesicht.

Hektisch rief der United-Direktor in Dortmund an, um sich zu erkundigen, ob die Aussage ernst gemeint sei. Die Antwort im O-Ton: „Was haben Sie erwartet? Sie kannten die Bedingungen.“

Sancho war offen für England-Rückkehr

Dabei wäre Jadon Sancho sogar offen für einen Wechsel gewesen. Mit einem Verbleib in Dortmund kann er jedoch ebenfalls leben, so „The Athletic“.

Borussia Dortmund: Fans von Manchester United hofften bis zuletzt auf einen Wechsel von Jadon Sancho. Foto: imago/Kirchner-Media

Bis zuletzt hatte man im Norden Englands die Hoffnung, dass der BVB den Kontakt noch einmal aufnehmen würde. Woodward und Co. war jedoch klar: Inzwischen würde nicht einmal das zuvor ausgewiesene 120-Millionen-Angebot reichen, um noch einmal Bewegung in den Sancho-Poker zu bringen.

Das ist Jadon Sancho:

Geboren am 25. März 2000 in London.

Sancho lernte das Fußballspielen beim FC Watford und schloss sich im Alter von 15 Jahren der Jugend von Manchester City an.

2017 wechselte er für eine Ablöse von knapp 8 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Seitdem entwickelte er sich beim BVB zu einem der begehrtesten Spieler der Welt.

Vertrag bis 2023 – nächste Transferperiode, nächste Pokerrunde

Quellen berichteten „The Athletic“, dass der BVB bei einem Angebot von 140 bis 150 Millionen Euro noch einmal gezuckt hätte. Insgeheim habe man in Dortmund von Anfang an gehofft, nicht nur die veranschlagten 120 Millionen, sondern idealerweise eine Ablöse in Dembélé-Höhe zu kassieren, der 2017 für 147 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt war.

Stattdessen hat Borussia Dortmund nun noch mindestens ein Jahr länger Spaß an seinem England-Star – und dank dessen Vertrag bis 2023 darf man gelassen auf die nächsten Poker-Runden blicken.

Dann, davon darf man ausgehen, wird man in Manchester und überall auf der Welt die Aussagen der BVB-Offiziellen ernster nehmen.