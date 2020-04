Borussia Dortmund: Bleibt Sancho? Manchester-Boss macht BVB-Fans Hoffnung – „Niemand sollte sich Illusionen machen“

Dortmund. Jadon Sancho von Borussia Dortmund gehört aktuell zu den begehrtesten Spielern des Planeten. Besonders Manchester United hat ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen und will ihn unbedingt im Sommer verpflichten.

Aber ob das klappt? Die neusten Äußerungen von Man-United-Klubboss Ed Woodward werfen Fragen auf, machen Fans von Borussia Dortmund aber gleichzeitig Hoffnung auf einen Verbleib von Sancho.

Borussia Dortmund: Woodward geht davon aus, dass sich der Transfermarkt drastisch verändern wird

Manchester United muss seine Pläne auf dem Transfermarkt für den kommenden Sommer wohl deutlich zurückfahren. Durch die ungewisse Zukunft auf Grund des Coronavirus und der damit verbunden Unterbrechung aller Ligen und Wettbewerbe müsse man seine Transfer-Vorhaben realistisch einschätzen, sagte Woodward während eines digitalen Fan-Forums.

Man-United-Klubboss Ed Woodward glaubt nicht an hohe Transfersummen für einzelne Spieler in naher Zukunft. Foto: imago images/Sportimage

„Niemand sollte sich Illusionen über das Ausmaß der Herausforderung machen, der jeder im Fußball gegenüber steht“, so der Klubchef. „Es wird möglicherweise kein „business as usual“ für irgendeinen Verein, eingeschlossen uns, auf dem Transfermarkt in diesem Sommer geben.“

Manchester United war zuletzt immer wieder mit Jadon Sancho von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Für das englische Talent müsste ManUnited allerdings weit mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legen – vermutlich zu viel angesichts der aktuellen Lage.

Woodward sagte in dem Fan-Talk auch, dass er denke, dass Spekulationen um Transfers einzelner Spieler für über 100 Millionen Euro in diesem Sommer die Tatsache ignorieren würden, welche Realität dem Sport bevorsteht.

Woodward sieht Manchester United besser aufgestellt als andere Vereine

Dennoch betont er auch, dass er glaube das Manchester United auf Grund seines Vermarktungskonzepts nach der Krise sehr viel besser aufgestellt sein wird, als viele andere Vereine.

Wie es für Jadon Sancho im Sommer weitergeht bleibt nach den Aussagen weiter unklar. Der Vertrag des Rechtsaußen bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2022. Der BVB würde ihn natürlich liebend gern auch darüber hinaus behalten – das hängt wohl aber nicht zuletzt davon ab, ob ein finanzstarker Käufer für Sancho anklopft.