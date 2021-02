Jadon Sancho: Herber Rückschlag für Dortmund! ManUnited trifft drastische Entscheidung

Jadon Sancho ist einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist erst 20 Jahre jung, aber bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London. Seine Karriere begann er 2007 in der Jugend des FC Watford.

Dortmund. Wie geht es weiter mit Jadon Sancho? Nach wie vor soll Manchester United zwar an Jadon Sancho interessiert sein, doch ein Bericht offenbart nun, dass es für den BVB zu einem herben Rückschlag kommen könnte.

Der Klub will wohl deutlich weniger Geld für den Flügelflitzer auf den Tisch legen.

Jadon Sancho: Manchester United trifft wohl eine drastische Entscheidung. Foto: imago images/ZUMA Wire, Kirchner-Media

Jadon Sancho: ManUnited senkt wohl sein Gebot

Zu Hochzeiten der Verhandlungen im vergangenen Sommer war es eine irre Summe, die rund um den Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United im Raum stand: Umgerechnet 120 Millionen Euro soll der BVB von den „Red Devils“ damals gefordert haben.

Weil ManUnited Berichten zufolge die 100-Millionen-Marke jedoch nicht überschreiten wollte, kam kein Deal zustande. Sancho flog mit ins BVB-Trainingslager und blieb damit Borussia Dortmund erhalten – vorerst.

Jadon Sancho liebäugelt wohl noch immer mit einem Wechsel nach England. Foto: IMAGO / Poolfoto

Im kommenden Sommer wird schließlich eine neue Transferoffensive aus Manchester erwartet. Der große Schock für den BVB: Die gebotene Ablösesumme dürfte in einer ganz anderen Sphäre liegen, als die genannten Summen aus dem vergangenen Jahr. Wie „Eurosport“ berichtet, wolle ManUnited die Verhandlungen diesmal mit einem Startgebot von umgerechnet „nur“ 57 Millionen Euro starten.

Borussia Dortmund fehlen die Argumente

Der Grund ist so simpel wie ärgerlich für den BVB: Sancho kam in der bisherigen Saison schlicht nicht an sein Leistungsniveau aus der vergangenen Saison heran, musste sogar vereinzelt auf der Dortmunder Bank Platz nehmen. Dass das den Marktwert senkt, wissen auch die BVB-Bosse.

Diesen gehen jetzt ohnehin die Argumente für einen Sancho-Verbleib aus: Wegen der Corona-Pandemie steht der BVB unter hohem finanziellen Druck, benötigt dringend Einnahmen aus Spielerverkäufen. Sancho, der sein Interesse an einem Wechsel auf die Insel nicht verheimlicht, ist somit ein Topkandidat für einen Verkauf im Sommer.

Borussia Dortmund wegen Jadon Sancho einen schweren Schock verkraften. Foto: imago images (Montage: DER WESTEN)

Hinzu kommt: In der aktuellen Formkrise des BVB ist die Qualifikation für die Champions League in Gefahr. ManUnited als aktuell Tabellenzweiter kann mit großer Wahrscheinlichkeit mit Königsklassenfußball locken. All das macht deutlich: Der BVB muss sich wohl auf einen Sancho-Wechsel einstellen – zu deutlich geringeren Konditionen.

Wer wird BVB-Trainer?

Ungewiss ist auch die Besetzung der BVB-Trainerbank ab dem Sommer. Immer wieder wird Marco Rose als möglicher neuer Chefcoach gehandelt. Nun sorgt eine Spieler-Aussage für Aufsehen. (the)