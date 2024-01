Borussia Dortmund vor doppeltem Paukenschlag? Nicht nur Sancho ist im Anflug

Jetzt scheppert es aber mal so richtig bei Borussia Dortmund. Die Gerüchte um die bevorstehende Rückkehr von Jadon Sancho lösen bei den Fans Schnappatmung aus (hier bekommst du alle Infos). Im Schatten dessen arbeitet Sportdirektor Sebastian Kehl aber noch an einem weiteren Transfer.

Auch dieser soll wohl so gut wie in trockenen Tüchern sein. Borussia Dortmund würde sich damit einen zweiten Spieler aus der Premier League schnappen. Ob das für die große Wende in der Rückrunde reicht?

Borussia Dortmund angelt in England

Eins ist mal klar: Die bevorstehende Rückkehr von Jadon Sancho sorgt für exakt jene Energie, die Dortmund in den bald anstehenden Spielen braucht. Der Traum davon, dass der Engländer wieder so zaubert wie vor seinem Wechsel zu Manchester United – das wäre eine Nummer.

Aber nicht nur Sancho soll beim Aufschwung helfen. Offenbar hat der BVB nämlich einen weiteren Spieler aus England an der Angel. Ian Maatsen von Chelsea London gehört wohl ebenfalls zum Kreise der ganz heißen Kandidaten bei Borussia Dortmund.

Maatsen im Anflug?

Maatsen ist Linksverteidiger und damit wie gemacht für die schwarz-gelbe Problemzone Nummer 1. Mehrere englische Medien berichten davon, dass auch sein Wechsel kurz bevorstehe. Laut „HITC Football“ habe auch der Spieler selbst schon um eine Freigabe gebeten.

Ian Maatsen soll vor einem Wechsel stehen. Foto: IMAGO/Sportimage

Knackpunkt bleibt hier wie so oft die Ablöse. Chelsea pocht wohl auf 30 Millionen, was Dortmund im Winter keinesfalls bezahlen wird. Deshalb soll wohl eine Leihe angestrebt werden – inklusive Kaufoption.

Borussia Dortmund braucht Soforthilfe

Maatsens Einsatzzeiten im mit Stars gespickten Kader der „Blues“ ließ in der Hinrunde zu wünschen übrig. Insgesamt kam er lediglich auf 199 Spielminuten. Kein Wunder, dass er mit der Aussicht, beim BVB gleich Stammspieler zu sein, liebäugelt.

Für hinten links braucht Borussia Dortmund jedenfalls eine Soforthilfe. Ramy Bensebaini überzeugte bisher fast nie – und fehlt jetzt ohnehin wegen des Afrika-Cups. Die perfekte Chance für einen neuen Spieler, sich mit Leistung gleich festzuspielen.