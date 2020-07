Borussia Dortmund: Trotz bitterem Saison-Ende – Hier darf sich der BVB noch Hoffnungen auf einen Titel machen

Dortmund. Die Saison ist seit wenigen Wochen vorbei, Borussia Dortmund steht am Ende mal wieder ohne großen Titel dar. Platz zwei in der Bundesliga, Achtelfinalaus im DFB-Pokal und der Champions League.

Im Nachgang kann sich Borussia Dortmund aber vielleicht doch noch Hoffnung auf einen Titel machen. Der Grund: die beiden Shootingstars im BVB-Team.

Hat Borussia Dortmund den besten Nachwuchsspieler in den Reihen?

Einen bedeutenden Vereinstitel konnte sich Borussia Dortmund in der vergangenen Saison nicht sichern. Immerhin gelang zum Saisonauftakt der Sieg im Supercup über den FC Bayern München. Jedoch können sich zwei BVB-Spieler weiterhin Hoffnung machen, mit einem individuellen Preis ausgezeichnet zu werden.

Seit 2003 vergibt die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ den Golden-Boy-Award und ehrt damit den besten U21-Spieler der vergangenen Saison. Nun gab die Zeitung die verkürzte Shortlist mit den nominierten Spielern für dieses Jahr bekannt.

Die Golden Boy Gewinner der letzten fünf Jahre:

2019: Joao Felix

2018: Matthijs de Ligt

2017: Kylian Mbappe

2016: Renato Sanches

2015: Anthony Martial

Freude bei Borussia Dortmund: Mit Erling Haaland und Jadon Sancho sind gleich zwei BVB-Spieler vertreten, denen durchaus gute Chancen zugerechnet werden. Beide Offensiv-Akteure von Borussia Dortmund spielten eine phänomenale Saison.

Jadon Sancho war der Top-Scorer des Vizemeisters, kam in 44 Pflichtspielen auf je 20 Tore und Assists. Auch Haalands Stern ging in der vergangenen Saison endgültig auf. Zunächst sorgte er in der Gruppenphase der Champions League mit Red Bull Salzburg für Furore. Im Winter folgte dann der Wechsel nach Deutschland. Seine unfassbare Quote seitdem: 13 Tore in 15 Spielen.

Bevor die Liste um zwanzig Akteure gekürzt wurde, war mit Gio Reyna sogar noch ein dritter Dortmunder vertreten.

Prominente Konkurrenz

Wie in jedem Jahr ist die Konkurrenz jedoch hochklassig. So befinden sich schon jetzt international gestandene Spieler auf der Liste. Alphonso Davies (FC Bayern München), Vinicius Junior (Real Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona) oder Mason Greenwood (Manchester United) gehören zum Favoritenkreis.

Für Jadon Sancho wäre der Gewinn des Titels umso schöner. Im letzten Jahr landete er hinter Gewinner Joao Felix auf dem zweiten Platz. Über den Titel freuen durfte sich vor ihm schon ein anderer Spieler von Borussia Dortmund. 2011 wurde Mario Götze zum Golden-Boy ernannt. Neun Jahre später steht Götze nun ohne Verein da.