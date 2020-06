Borussia Dortmund: Sollte Sancho gehen? Wirbel um Aussage von England-Nationalcoach: „Die Premier League ist...“

Dortmund. Wo sieht Jadon Sancho seine Zukunft? Eine spannende Frage, nicht nur für Borussia Dortmund und Sancho-Jäger Manchester United.

Auch Englands Nationaltrainer Gareth Southgate blickt mit Argusaugen auf die Entwicklung des Supertalents von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Gareth Southgate spricht über Premier-League-Wechsel

Bisher tat er das still. Nun spricht der Coach der „Three Lions“ über Jadon Sancho – und sorgt mit einem Ratschlag an den Flügelstürmer für Wirbel.

„Es ist schön, dass er in Dortmund regelmäßig spielt. Bei einer Mannschaft, von der ein gewisses Niveau erwartet wird“, stellt Southgate gegenüber „Sky Sports UK“ klar und erwähnt überdies positiv, dass Sancho sich beim BVB auch in der Champions League beweisen kann.

Gareth Southgate rät Borussia Dortmunds Star Jadon Sancho durch die Blume zu einem England-Wechsel. Foto: imago images / Action Plus

Jetzt das Aber: Dürfte Southgate den Verein für Sancho wählen, würde der Youngster wohl auf die Insel zurückkehren.

„Die Premier League würde ihn vor eine andere Herausforderung stellen. Die Tiefe der Liga ist etwas intensiver – in Bezug auf die Qualität“, stellt Englands Nationaltrainer klar.

Und Southgate wird noch deutlicher.

„Bleibt er in Dortmund, ist das für uns kein Nachteil. Aber wenn wir ihn in der Premier League sehen, ermöglicht uns das, ihn in einem anderen Umfeld zu sehen und wie er sich daran anpasst.“ Ein Wink mit dem Zaunpfahl?

Manchester, Chelsea und Liverpool haben Interesse an Sancho

Gleich mehrere Topklubs aus dem englischen Oberhaus haben großes Interesse am 19-Jährigen. Neben Manchester United soll auch der FC Liverpool den BVB-Star auf der Wunschliste haben. Auch Chelsea mischt, sogar Sanchos Ex-Klub Manchester City soll zu den Interessenten gehören.

„Schlüssel ist, dass er weiterhin spielt“, ist Gareth Southgate vor allem wichtig. Das ist Jadon Sancho bei Borussia Dortmund sicher. Bei einem Wechsel müsste er sich erst neu beweisen.