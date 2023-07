Es sind aktuell bittere Tage bei Borussia Dortmund! Sowohl Wunschtransfer Edson Alvarez als auch das spanische Talent Ivan Fresneda werden nicht ins Ruhrgebiet wechseln. Vor allem mit dem Rechtsverteidiger stand ein Transfer sogar zweimal bevor, ehe er platzte.

Was passiert nun auf dieser Position? Wird sich Borussia Dortmund noch verstärken? Fragen, die noch in dieser Transferperiode beantwortet werden müssen. Ebenfalls auf der Position beheimatet ist Marius Wolf. Der BVB-Star rückt jetzt wieder in den Fokus.

Borussia Dortmund: Gespräche stehen an

Bei Borussia Dortmund ist die Rechtsverteidiger-Position seit mehreren Jahren eine Baustelle. Ivan Fresneda hätte kommen sollen, will nun aber doch in Spanien bleiben und könnte sich Medienberichten zufolge dem FC Barcelona anschließen. Sowohl im vergangenen Winter als auch jetzt im Sommer platzt also ein Wechsel zum BVB.

Sportdirektor Sebastian Kehl wird dennoch nach einem Außenverteidiger schauen müssen. Schließlich wird Thomas Meunier den Verein voraussichtlich verlassen. Auch Mateu Morey kann gehen. Bleiben nur noch Julian Ryerson und Marius Wolf. Beim letztgenannten werden es jetzt spannende Wochen und Monate.

Der Vertrag des Abwehrspielers ist nämlich nur noch bis Sommer 2024 gültig. Wie der „Kicker“ berichtet, stehen schon bald erste Gespräche zwischen Wolf und den BVB-Bossen an.

Wolf wurde immer wichtiger

Dass er sich Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen darf, liegt an seiner steilen Entwicklungskurve, die Wolf in den vergangen zwei Jahren bei Borussia Dortmund genommen hat. 2018 hat der BVB den Abwehrspieler verpflichtet. Er konnte sich aber zunächst nicht durchsetzen. Nach zwei Leihen (Hertha BSC und 1. FC Köln) sammelte Wolf Spielpraxis.

Seit seiner Rückkehr 2021 hat sich gezeigt, dass das der richtige Schritt war. Der 28-Jährige wurde immer wichtiger und konnte sich auf der Rechtsverteidiger-Position zum Stammspieler unter Cheftrainer Edin Terzic etablieren.

Durch seine starken Leistungen wurde er auch zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen. All das haben auch bei den Schwarzgelben wahrgenommen, weshalb eine Zusammenarbeit über 2024 hinaus wahrscheinlich ist.