Borussia Dortmund: Irres Tattoo-Gerücht! Ist Roman Bürkis neue Freundin etwa...

Anzeige ⠀ Meine hübschen & lieben Leute ❤️ ⠀ Als ich vor ein paar Jahren einen Instagramaccount erstellt habe, war alles nur just for fun. Ich habe einfach ein paar Fotos hoch geladen, Selfies hier und da. Ich habe zu dieser Zeit eine Ausbildung gemacht und wusste nicht, dass ich eines Tages an dem Punkt hier stehen werde und solche Zeilen an euch schreibe! ✍🏼 Im Januar 2016 habe ich mich endlich getraut mit Martin ein paar Fotos zu machen. Wochenlang hat er nicht aufgeben und etwas an mir gesehen, was ich nicht konnte 📷 ⠀ Ich dachte shootings würden mir nicht gefallen. ⠀ Nun, als ich dann das erste mal vor der Linse stand, habe ich realisiert, dass es 101% ich bin. Danke @martinkuehnfotografie , dass du mich nicht aufgeben hast. ❤️ Nachdem ich angefangen habe ein paar professionellere Fotos aufzunehmen, wuchs meine Community und die ersten Kooperationsanfragen! 🙂 irgendwie war das seltsam, ich erinnere mich noch ganz genau dran. ⠀ Es wurde mehr und mehr und ich habe trotzdem gesagt: meine Ausbildung mache ich zu Ende. Also habe ich Ausbildung, Instagram und Shootings unter einen Hut bekommen müssen. Nicht grade immer einfach gewesen, aber ich wollte es - und ich habe es geschafft! 👏🏼ich habe meine Ausbildung zur Kinderpflegerin erfolgreich abgeschlossen und bin dann in die Selbstständigkeit übergestiegen. Das Gebiet ist weit und ich habe noch ein wenig mehr vor als euch Herzensprodukte zu empfehlen und Fotos zu posten 🤓 denn eigentlich ist Instagram und die Selbstständigkeit weitaus mehr. Danke an meine Familie und meine Mädels, die immer an mich geglaubt haben und mir täglich sagen, wie stolz sie auf mich sind 🥰 ohne euch wäre ich nichts! Aber auch ohne euch, als Community, hätte ich das alles nicht geschafft und dafür möchte ich euch danken! 🥰 ⠀ Ihr seid großartig und ich freue mich immer wieder eure DM‘s zu lesen ❤️ • Wie lange folgt ihr mir denn schon? ⠀ Und woran könnt ihr euch gut erinnern? Was hält euch auf meinem Profil? Was gefällt euch hier am Besten? - morgen kommt als Dankeschön ein Gewinnspiel online 🥰 ich freue mich schon, 3 von euch die Pakete raus zu senden! ❤️ ⠀ #community #love #together #giveaway #grateful #happy #thankful