Borussia Dortmund: „Jesus Christ!“ Reporter stellt Haaland merkwürdige Fragen, TV-Kollegen flippen vor Lachen aus

Erling Haaland gilt als kein leichter Interview-Partner nach den Spielen!

Das dürfte auch ein belgischen Reporter vom US-Sender CBS-Sports gewusst haben. Er hoffte wohl, dass er nach dem Duell von Borussia Dortmund in Brügge ein paar besondere Antworten aus dem Norweger rauskitzeln kann. Doch das Ganze endete eher im „peinlichsten Interview des Jahres“ und kursiert derzeit in den sozialen Netzwerken.

Borussia Dortmund: Reporter nervt Haaland mit merkwürdigen Fragen

Haaland hatte beim ungefährdeten 3:0-Sieg von Borussia Dortmund zwei Tore für seine Mannen erzielt. Entsprechend zufrieden stellte er sich nach dem Spiel zum Interview.

Darunter auch dem belgischen Reporter des US-Senders CBS-Sports. Doch das Interview wird der Norweger wohl so schnell nicht vergessen.

Das ganze Interview:

BS-Reporter: „Ihre Haare sitzen gut. Aber Sie mussten Ihren Kopf auch nicht benutzen, weil Sie beide Treffer mit dem Fuß erzielt haben.“

Haaland wirkt verduzt, antwortet: „Der Sieg heute war wichtig, wir freuen uns über die drei Punkte.“

Doch das sollte erst der Auftakt sein.

CBS-Reporter: „Belgische Mannschaften scheinen Ihnen zu liegen, es war bereits ihr sechstes Tor gegen ein Team aus Belgien...“

Haaland wenig begeistert: „Ja, es läuft ganz gut gegen belgische Mannschaften.“

Jetzt hat sich der Reporter Haaland vermeintlich zurecht gelegt. Und stellt eine wahrhaftig merkwürdige Frage:

CBS-Reporter: „Werden Sie heute Abend alleine schlafen?“

Haaland (fragend): „Äääähm, ja. Das werde ich.“

CBS-Reporter: „Also nehmen Sie keine Freundin mit nach Hause und machen so den Hattrick perfekt?“

Haaland: „Nein, kein Hattrick.“

Was hinter der Frage stand, erschloss sich den meisten Zuschauern nicht. Der Reporter spielte wohl auf eine alte Aussage Haalands an, in der er erklärt hatte, dass er fünf Spielbälle, mit denen er Hattricks erzielt hatte, bei sich zuhause habe, die mit ihm im Bett liegen würden. „Sie sind meine Freundinnen“, hatte Haaland scherzhaft erklärt. Da es an diesem Tag mit dem Hattrick nicht geklappt hatte, kam keine weitere Freundin dazu, so die Rechnung des Reporters.

Erling Haaland traf gegen Brügge doppelt. Foto: imago images

TV-Kollegen flippen im Studio aus

Nun ja, offenbar war dem Norweger angesichts der merkwürdigen Fragen an diesem Tag nicht zum scherzen zumute.

Umso mehr lachten sich die TV-Kollegen des Reporters nach der Schalte zurück ins Studio kaputt. „Jesus Christ“, hört man.

„Das war das verrückteste Post-Champions-League-Spiel-Interview das ich je gehört habe“, sagt die Moderatorin. Und fragt noch: „Will das jemand nochmal hören“. (ms)