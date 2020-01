Borussia Dortmund: Irre! Diesen Punkt im neuen Weigl-Vertrag können BVB-Fans nicht glauben

Der Transfer kam kurz vor dem Jahreswechsel sehr überraschend für viele Fans von Borussia Dortmund. Julian Weigl wechselt mit sofortiger Wirkung vom BVB zu Benfica Lissabon.

Viereinhalb Jahre hatte Weigl für Borussia Dortmund gespielt. Für 2,5 Millionen Euro kam der Defensiv-Spieler 2015 von 1860 München. Für 20 Millionen Euro wechselt der 24-Jährige nun nach Portugal.

Borussia Dortmund: Weigl zu Benfica

Beim BVB hatte Weigl zuletzt nur noch die Rolle des Edel-Lückenfüllers gespielt. Auf seiner gelernten Position im defensiven Mittelfeld waren Axel Witsel und Thomas Delaney gesetzt, auf seiner „Zweit-Position“ in der Innenverteidigung hatten Mats Hummels, Manuel Akanji oder Dan-Axel Zagadou Vorrang.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den Wechsel von Weigl zu Benfica: „Julian ist mit diesem Wunsch zu uns gekommen, und wir haben – auch aufgrund seiner Verdienste für den Verein – zugestimmt.“

Wie wird JUlian Weigl sich bei Benfica schlagen? Foto: imago images/Sven Simon

Mega-Ausstiegsklausel bei Weigl

In Lissabon unterschrieb Weigl einen Vertrag bis 2024. Wer den früheren Nationalspieler von Benfica unbedingt loseisen will, muss ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn die Portugiesen verankerten im Weigl-Vertrag eine schwindelerregende Ablöse.

Die Ausstiegsklausel beträgt 100 Millionen Euro. Sollte in den kommenden Jahren tatsächlich ein Verein derart viel für Weigl bezahlen, wäre der Defensiv-Spieler der teuerste deutsche Fußballer aller Zeiten. Diesen „Titel“ trägt bisher noch Leroy Sané, der 2016 für 50,5 Millionen Euro von Schalke zu Manchester City gewechselt war (spätere zusätzliche Bonuszahlungen nicht mit inbegriffen).

--------------

BVB-Top-News:

--------------

Wird Weigl mit Benfica Meister?

An einen erneuten Wechsel denkt Weigl momentan aber nicht. Der 24-Jährige freut sich auf seine Aufgabe bei Lissabon und will mit Benfica durchstarten. In der Liga befindet sich Benfica nach 14 von 34 Spielen auf dem ersten Platz – mit vier Punkten Vorsprung vor Verfolger FC Porto.

In der Champions League scheiterte Lissabon in der Gruppenphase, überwintert als Gruppendritter aber immerhin in der Europa League. Dort trifft Benfica in der Zwischenrunde auf den ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk. (dhe)