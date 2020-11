Borussia Dortmund: Champions League in Gefahr? DAS sagt Hummels zu seiner Verletzung

Bielefeld. Das wäre richtig bitter für Borussia Dortmund. Seit Wochen ist Mats Hummels in der Abwehr in bestechender Form. Gegen Bielefeld vertrat er dann auch noch Torjäger Erling Haaland mit einem Doppelpack.

Doch dann der Schock: Kurz vor Schluss musste Hummels angeschlagen ausgewechselt werden. Verpasst er nun das Duell mit Club Brügge? Nach dem Spiel gab der Abwehrchef von Borussia Dortmund eine erste Einschätzung ab.

Borussia Dortmund: Das sagt Hummels zu seiner Verletzung

Der Doppeltorschütze hatte sich in der 86. Spielminute an den Oberschenkel gefasst und sofort seinen Wechselwunsch angezeigt. Gegenüber Medienvertretern zeigte er sich aber nach dem Spiel optimistisch, dass es sich um keine schwerwiegende Verletzung handeln könnte.

+++ So feiern die BVB-Fans Hummels für seinen Doppelpack +++

„Es hat gezogen im Oberschenkel. Ich habe aber keinen Stich gespürt, was ein gutes Zeichen ist“, wird Hummels von „Sport1“-Reporter Patrick Berger zitiert. „Der Oberschenkel muss jetzt behandelt werden. Ich hoffe, dass wir das Wettrennen gegen die Zeit gewinnen bis Mittwoch.“

Mats Hummels traf kurios zum 1:0-Führungstreffer. Foto: picture alliance/dpa

Dann steht für den BVB das nächste Duell in der Champions League an. Es geht gegen den FC Brügge. Hummels' Einsatz ist also fraglich – ganz im Gegenteil zu dem seines „Stürmerkollegen“ Erling Haaland. Der Norweger fehlte zwar beim Bielefeld-Spiel mit leichten Knieproblemen, soll aber für die Königsklasse wieder zur Verfügung stehen.

Während der Partie scherzte Haaland auf Twitter über Hummels: „Warte auf den Hattrick...“ Nach der Partie folgte prompt die Antwort des Verteidigers: „Ich habe es versucht und musste sofort danach raus. Vielleicht überlasse ich dir einfach die Hattricks.“

---------------

BVB-Top-News:

---------------

Spätestens zum Topspiel gegen die Bayern soll Hummels wieder dabei sein, auch wenn die endgültige Diagnose noch aussteht. Beim BVB werden sie auf eine schnellstmögliche Genesung des Bielefeld-Matchwinners hoffen. Der 31-Jährige erzielte schließlich nicht nur beide Dortmund-Treffer, sondern hielt beim Auswärtsspiel „auf der Alm“ die Mannschaft auch defensiv zusammen. Seine Qualitäten werden gegen den Rekordmeister dringend gebraucht.

Borussia Dortmund gewann die Partie gegen Arminia Bielefeld erst in der zweiten Halbzeit. Foto: picture alliance/dpa

So lief das Spiel

Gegen tief stehende Bielefelder tat sich die Borussia lange Zeit schwer. Kurz vor der Pause hätte Manuel Akanji die Dortmunder in Führung bringen müssen. Im zweiten Durchgang war es dann eben Kollege Hummels, dem nach einer Ecke der Ball vor die Füße fiel und der anschließend nach einer Flanke von Reus auch noch zum 2:0 einnickte. Alle Highlights findest du hier >>> (the)