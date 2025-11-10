Plötzlich kracht es bei Borussia Dortmund! Jetzt steht Niko Kovac im Fokus

Borussia Dortmund schien stabil wie lange nicht – zumindest mit Blick auf die Ergebnisse. Doch wer die letzten Spiele sah, der wusste: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Wochenlang mogelte sich Borussia Dortmund mit Minimalisten-Fußball zum Sieg. Der späte Rückschlag in Hamburg (1:1) ließ es nun krachen. Die fehlende Weiterentwicklung sorgt für Frust – die Mannschaft und auch Trainer Niko Kovac kriegen klare Ansagen.

Borussia Dortmund verpasst Weiterentwicklung

Kovac übernahm den BVB als taumelden Riesen. Er festigte ihn beeindruckend schnell. Mit der betonfesten Abwehr als Prunkstück gewann er auch in dieser Saison viele Spiele. Doch hinter den Kulissen und auf den Tribünen brodelte es zuletzt immer mehr. Denn: So sicher Dortmund hinten steht, so armselig ist die Vorwärtsbewegung.

Mit einem kriselnden Serhou Guirassy fehlen wichtige Tore, auch Karim Adeyemi und weitere offensive Kräfte kratzen derzeit beileibe nicht an ihrem Leistungslimit. Das Kernproblem aber: Alle waren dennoch zufrieden. Die Ergebnisse stimmten schließlich. Doch schon gegen Köln (1:0), Frankfurt (4:2 n.E.) und Augsburg (1:0) würgte sich der BVB zum Sieg, hatte auch das Glück auf seiner Seite.

„Es ist unerklärlich“

Niemand reagierte. Kovac schien mit seinem Minimalisten-Fußball zufrieden. Er verpasste in den letzten Wochen die Chance, aufbauend auf dem Selbstbewusstsein der Siege eine dringend nötige Weiterentwicklung voranzutreiben. Stattdessen stellte sein Team nach dem Führungstreffer beim HSV siegessicher das Fußballspielen ein – wie so oft zuletzt. Doch diesmal ging es schief.

Und das löste etwas aus. Spieler gifteten sich an, Kovac polterte gegen Adeyemi und bekam anschließend selbst sein Fett weg. „Ich erwarte, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, besser Fußballspielen. So ein Spiel bis zum Ende kontrollieren und auch irgendwann mal ein zweites Tor schießen“, war die unmissverständliche Ansage von Sportdirektor Sebastian Kehl, die fraglos auch Richtung Trainer ging. „Es ist unerklärlich, warum wir nach dem 1:0 aufgehört haben, Fußball zu spielen.“

Ärger im Paradies – bis vor kurzem schien bei Borussia Dortmund noch heile Welt zu herrschen. Doch viele mahnten schon vor dem 1:1 in Hamburg, dass diese Spielweise auf Dauer nicht gut gehen kann. Jetzt hat der BVB den Salat. Der Ärger ist zurück. In den zwei Wochen bis zum Heimspiel gegen Stuttgart (22. November) muss sich einiges tun.