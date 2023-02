Borussia Dortmund: Terzic mit deutlicher Ansage an seine Spieler – „Lassen wir nicht einfach laufen“

Borussia Dortmund greift die Tabellenspitze an. Mit dem neunten Sieg in Folge könnten sich die Schwarz-Gelben auf den Platz an der Sonne hieven – vorerst. Schließlich spielen Bayern München und Union Berlin noch im weiteren Verlauf des Spieltags.

Beim BVB läuft es von allein, könnte man aktuell meinen. Immerhin scheinen die Stars einige der Attribute wiedergefunden zu haben, an denen es Borussia Dortmund seit Langem mangelte. Dennoch macht Edin Terzic seinen Spielern jetzt eine klare Ansage.

Borussia Dortmund: Siegeslauf hält an

Langsam wird es selbst den eigenen Fans etwas unheimlich. Im neuen Jahr waren die Dortmunder bisher nicht zu schlagen. Egal ob enge und umkämpfte Spiele oder Heimgalas wie gegen Freiburg oder Hertha – am Ende standen 2023 bisher immer drei Punkte.

Eine Serie, die auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim anhalten soll. Auf dem Papier ist Borussia Dortmund der klare Favorit. Immerhin wartet die Mannschaft aus dem Kraichgau seit Oktober auf einen Pflichtspielsieg und hat jüngst erst den Trainer gewechselt. Doch vor einem Selbstläufer warnt Terzic eindringlich.

BVB muss weiter arbeiten

„Wir lassen die Dinge definitiv nicht einfach laufen“, erklärte der Cheftrainer von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz vor der Fahrt nach Sinsheim. „Wir versuchen uns inhaltlich weiter an die Themen heranzutasten“, verspricht er.

Angst davor, dass im Training dank des Erfolges nun der Schlendrian einkehrt, müssen sich die Fans also nicht machen. Terzic pocht darauf, dass man nun genauso weiterarbeiten werde, wie in der Zeit, als es nicht lief. Eine klare Ansage an seine Spieler: Ausruhen auf den Lorbeeren gibt es nicht. Es muss weiter gearbeitet werden.

Borussia Dortmund: Ruhe vor dem Sturm

Etwas mehr Ruhe gab es in der vergangenen Woche dann aber doch. Immerhin stand keine englische Woche auf dem Programm. Das eröffnet auch Terzic andere Möglichkeiten, mit seinen Spielern zu arbeiten.

Denn auch Terzic betont, dass zuletzt natürlich einiges gut bei seinen Spielern lief – aber eben nicht alles. „Natürlich gibt es Dinge, die wir verbessern müssen“, wird der Trainer von Borussia Dortmund deutlich. Nur so kann der Vizemeister auch gegen Hoffenheim bestehen und den nächsten Sieg feiern.