Borussia Dortmund: Hertha meldet sich bei Erling Haaland – und der BVB-Star lacht sich kaputt

Berlin. Was für eine herausragende Vorstellung! Innerhalb von 33 Minuten verwandelte Erling Haaland die Partie zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund in eine One-Man-Show.

Nach dem Spiel konnte sich niemand so recht erklären, was da gerade auf dem Platz geschehen war. Sogar vom Gegner gab es Anerkennung für Haalands Leistung.

Borussia Dortmund: Selbst die Hertha zollt Haaland Respekt

Während die Hertha noch mit einer nicht unverdienten 1:0-Führung in die Pause gegangen war, muss es bei den Gästen aus Dortmund einen Weckruf in der Kabine gegeben haben, der seinesgleichen sucht. Anders lässt sich das, was nach dem Seitenwechsel im Olympiastadion passierte, wohl kaum erklären.

Nicht einmal zwei Minuten nach Wiederanpfiff glich Superstar Haaland für den BVB aus. Ein direkter Gegenangriff der Gastgeber ließ die Schwarzgelben unbeeindruckt und der norwegische Goalgetter legte nur zwei Minuten nach seinem ersten Tor nach: Spiel gedreht.

Doch damit nicht genug: In der 62. Minute machte Haaland den Hattrick, zehn Minuten vor Schluss sogar seinen ersten Bundesliga-Viererpack komplett. Vor einer solchen Leistung hatte sogar die am Ende mit 2:5 deutlich geschlagene Hertha Respekt.

Auf Twitter hatte Haaland nach dem Spiel einen Beitrag gepostet, in dem er sich über den Gewinn des „Golden Boy“-Awards (hier mehr>>>) und sein Viererpack freute. „Heute morgen bin ich mit einer schönen Überraschung aufgewacht und dann habe ich den Tag mit vier Toren und einem schönen Sieg beendet“, schrieb der BVB-Star.

Der englischsprachige Account der Hertha reagierte mit einem sarkastischen Kommentar, der höchsten Respekt vor Haalands Leistung zum Ausdruck bringt: „Machines sleep?“ (deutsch: Maschinen schlafen?) Verständlich, wer das bei einer solchen übermenschlichen Leistung des Norwegers denken mag.

Der Norweger selbst war reichlich amüsiert und reagierte seinerseits mit zwei lachenden und einem Roboter-Emoji. (the)