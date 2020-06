Borussia Dortmund heiß auf diesen Italien-Star? Er entpuppt sich als echtes Schnäppchen

Dortmund. Schon vor dem Ende der laufenden Bundesliga-Saison laufen bei Borussia Dortmund im Hintergrund die Planungen für die neue Spielzeit. Die sportliche Leitung beschäftigt sich mit möglichen Neuzugängen für den Sommer.

Dabei soll jetzt ein italienischer Star in den Fokus der Schwarz-Gelben gerückt sein.

Borussia Dortmund: Kommt dieser Italien-Star?

Lorenzo Pellegrini. Foto: (imago images / Insidefoto)



Die Borussia hat offenbar ein Auge auf Lorenzo Pellegrini von der AS Rom geworfen. Das berichtet „Sky Sport Italia“. Demnach ist der Revierklub einer von mehreren Top-Klubs, die sich für den Mittelfeldstar interessieren. Auch Inter Mailand und Paris Saint-Germain mischen wohl im Poker um den 23-Jährigen mit.

Obwohl Pellegrini noch bis 2022 in Rom unter Vertrag steht, wurde zuletzt intensiv über einen vorzeitigen Abschied aus der italienischen Hauptstadt spekuliert. Der Verein bemüht sich derweil um eine Verlängerung des laufenden Kontrakts mit seinem Star. Immerhin ist das Eigengewächs eine wichtige Säule im Spiel der Roma. In 24 Pflichtspieleinsätzen kommt Pellegrini auf elf Torvorlagen und drei eigene Treffer.

Der Spieler und der Verein befinden sich dem Bericht zufolge bereits in Gesprächen, was die internationalen Interessenten laut „Sky Sport Italia“ jedoch nicht abschrecke. Der Grund dafür ist eine Ausstiegsklausel im aktuellen Pellegrini-Vertrag, die ihm einen Wechsel für 30 Millionen Euro ermöglichen würde.

Gerade in Corona-Zeiten dürfte ein solcher „Schnäppchen“-Preis für zahlreiche Klubs verlockend sein. Ein weiterer Vorteil für mögliche Abnehmer: Die Summe dürfte dem Bericht zufolge wohl in zwei Raten gezahlt werden. Auch dies dürfte ein zusätzlicher Anreiz in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sein. (the)